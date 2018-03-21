Как сфотографировать свою тачку? Рассказывает Рустем Тагиров

Учимся круто фотографировать свою тачку в движении и статике

В минувшие выходные мы посетили лекцию Boardspeakers в Красноярске, которая стала частью глобального контеста «Экстремальные выходные вместе с Toyota». Лекторий был посвящён основам экшн-съёмки. В течение всего вечера гуру фотографии делились своими лайфхаками, а любой желающий в аудитории мог задать вопросы и посмотреть эксклюзивные работы из портфолио спикеров — профессиональных фотографов Рустема Тагирова и Кирилла Умрихина.

В нашей подборке мы собрали 10 универсальных правил и лайфхаков для автомобильной съёмки от известного фотографа Рустема Тагирова. Они пригодятся вам вне зависимости от того, что именно вы снимаете: коммерческий кейс для известного бренда или наполнение для объявления. Главное, чтобы в кадре был автомобиль.

10 основных правил автомобильной съёмки:

Правило #1 — снимайте много

Рустем Тагиров: «Одно из самых важных правил для новичков. Снимайте как можно больше кадров. А если вы хотите развиваться в этом направлении, то снимайте как можно чаще всё, что есть вокруг. Позже вы пролистаете свои съёмки за прошлый, за позапрошлый год и поймёте, зачем это было нужно».

Правило #2 — продумайте детали «Если вы снимаете машину, она должна быть чистой. Это важно, потому что никто не хочет смотреть на грязную тачку, а значит вам придётся очень долго убирать грязь в ретуши. Уделите время на подготовку, если что-то можно решить заранее, сделайте это!»

Правило #3 — выберите ракурс «При съёмке автомобиля всегда нужно помнить, что именно вам придётся ретушировать. Если есть возможность присесть и исключить из кадра, например, некрасивое дерево, то сделайте это».

Правило #4 — получите разрешение на работу на локации «Чтобы не тратить драгоценное время на разборки, находясь на локации, заранее присылайте свои запросы на съёмку. Во многих случаях для того, чтобы получить разрешение, достаточно написать письмо на электронную почту».

Правило #5 — настройте свет «В динамике чаще всего используется естественный свет. Дополнительный свет я рекомендую использовать в основном для статики».

Правило #6 — зарядите аккумулятор «Заряженный фотоаппарат или смартфон всегда должны быть наготове. Если вам нужно качество, то это однозначно фотоаппарат».

Правило #5 — равняйтесь на лучших «Постоянно учитесь, следите за другими фотографами в Сети. Я ориентируюсь на немцев, постоянно смотрю их кейсы на Behance».

Правило #8 — выберите модель фотоаппарата под свои требования «Современные беззеркалки очень хороши, они точно не уступают в характеристиках профессиональным зеркальным фотоаппаратам».

Правило #9 — захватите штатив «Штатив даст вам время подумать, вернуться к локации, выбрать наиболее подходящий угол обзора».

Правило #10 — оденьтесь по погоде «Соответствующая погоде одежда — это очень важно. У меня был опыт, когда я снимал в Красноярске в минус 40, поэтому точно знаю, о чём говорю. Если вы одеты по погоде, то ничто не будет отвлекать вас от главного — от съёмочного процесса».

Лайфхак: как снимать в движении?

«Фотки в движении я обычно снимаю «car by car». Выглядит это так: мы едем в параллельной машине, и я снимаю из багажника или из стекла. Правила есть правила, поэтому я всегда пристёгиваюсь, когда еду в багажнике. Если говорить по поводу стабилизации — многое зависит от подвески и от качества асфальта. Главное — снимайте на той выдержке, на которой вы едете. Если вы едете 50 км/ч — значит снимаете на 1/50. Это отлично срабатывает, если мы говорим о фотосъёмке, для видео этот совет неэффективен, потому что машина выглядит довольно статично».

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