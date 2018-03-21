Неделя детской книги проходит в библиотеке №242 района Хорошево-Мневники

— Во время Недели детской книги можно посетить мероприятия, узнать о нашей библиотеке больше, познакомиться с библиотекарями и книжным фондом, — отметили специалисты библиотеки № 242.

Расписание мероприятий на ближайшие дни:

23 марта (учащимся 3–6 классов): творческая мастерская под руководством опытного педагога-художника, мастера росписи по дереву. С собой нужно принести: гуашь, кисточки, баночку (стаканчик) для воды, альбомную бумагу для рисования, простой карандаш любой жесткости и ластик.

27 марта (учащимся 4–5 классов): «Книги о тебе и для тебя» — час литературного знакомства. Участники познакомятся с творчеством зарубежных писателей.

29 марта (учащимся 1–6 классов): «Думай, смекай, отгадывай» — турнир книжных эрудитов. По итогам программы самые лучшие знатоки детской литературы получат призы и сувениры.

31 марта (учащимся 3–6 классов): творческая мастерская «Доброй сказке — добрый час» по лепке из слоеного теста.

Запись для участия по телефону 8 (499) 197-35-97. Адрес библиотеки: ул. Демьяна Бедного, д. 16. (вт)