На территорию телебашни заехал ОМОН. Горожане водят хороводы вокруг недостроя

Сегодня рано утром телебашню захватили активисты. Они планировали просидеть на ее вершине до самого сноса, но из-за того, что часть захватчиков, которая несла продукты, одежду и палатку, поймали, через девять часов они защитники телебашни спустились.

После того, как их сняли, у подножия телебашни продолжили проводить работы. По насыпи, на которую должна упасть телебашня, разложили ткань и начали поливать ее водой. Рабочие возвращают защитный «чулок», который слетел во время ветра.

— Около башни народ собирается, — сообщил наш читатель Алексей из места событий.

Общественник Дмитрий Москвин, который считает, что день сноса башни войдет в историю как День лохов, опубликовал на своей страницу в Facebook фото и видео того, как к башне стягиваются наряды ОМОНа.

— Это спецавтомобиль для перевозки личного состава, — написал один из комментаторов под его постом.