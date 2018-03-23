Ещё
На территорию телебашни заехал ОМОН. Горожане водят хороводы вокруг недостроя
Далее:
Читайте также:
Ещё

На территорию телебашни заехал ОМОН. Горожане водят хороводы вокруг недостроя 

e1.ru 23 марта 2018
Фото: e1.ru
Сегодня рано утром телебашню захватили активисты. Они планировали просидеть на ее вершине до самого сноса, но из-за того, что часть захватчиков, которая несла продукты, одежду и палатку, поймали, через девять часов они защитники телебашни спустились.
После того, как их сняли, у подножия телебашни продолжили проводить работы. По насыпи, на которую должна упасть телебашня, разложили ткань и начали поливать ее водой. Рабочие возвращают защитный «чулок», который слетел во время ветра.
— Около башни народ собирается, — сообщил наш читатель Алексей из места событий.
Общественник Дмитрий Москвин, который считает, что день сноса башни войдет в историю как День лохов, опубликовал на своей страницу в Facebook фото и видео того, как к башне стягиваются наряды ОМОНа.
— Это спецавтомобиль для перевозки личного состава, — написал один из комментаторов под его постом.
e1.ru: последние новости
Музыкант Миша Лузин — о плавании на «Крузенштерне»: «Я без страховки залезал на высоту 15-этажки» Мишки, снегокаты и лекарство от одиночества: Дед Мороз E1.RU исполнил желания читателей «Готовы вернуться лет на 20 назад?»: смотрим клип звезды шоу «Голос», где сыграла София Никитчук
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек84
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение