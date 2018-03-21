УрФО: оголтелый либеранационализм, детские нары и албабская халва

Все-таки как мало надо блогеру для поднятия творческих сил. Какое-то резонансное событие, нашедшее отклик в сердцах очевидцев, может запустить волну постов, которая затем выплеснется на ничего не подозревающего читателя. В эти дни таким событием стали Выборы президента. О них писали буквально все. Самые яркие высказывания — в нашем обзоре.

Так, известный блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга рассказал о своем «послевкусии» от прошедшего события: «Что-то многовато отчаяния в сети. На ЯПе особенно, через один посты „о боже, ужас, еще шесть лет“. Дорогие мои, все просто. Эти выборы ровным счетом ничего не меняют, за исключением того, что США и Европа изнутри нас будут грызть не так, как если бы явка была 30-40%, а гораздо слабее. Более того, выборы весьма специфичны с точки зрения безальтернативности (как бы ни протестовали против этого определения сторонники Грудинина). Это безальтернативные буржуазные выборы направленные на геополитику. Безальтернативные, потому что элита защищает себя и никто не даст вам левого кандидата с пламенным взором и горящим сердцем. Идиотов, простите, давно нет. Буржуазные, потому что Владимир Путин — либерал, об этом не раз говорилось и заявлял сам Песков. Идейный либерал и капиталист, если точнее. На геополитику — ну тут сами понимаете, Если мы так за Сирию стоим, кто в Россию сунется. Это было из плохого. Из хорошего — у власти остается та самая элита, что находится у руля уже более 25 лет. То бишь, будет средненько, налоги поднимут, там подклеют, тут поддержат. И не хорошо, и не звездец вроде, живем. Сейчас эту элиту жестко давят извне, она вынуждена защищаться, укреплять Россию, и это нам с вами на руку. Редкий случай когда интересы простых людей и капиталистов совпали. Вы хотите настоящих выборов и настоящих кандидатов? Ну так вперед, у нас в 2022 году выборы в Госдуму , в 2024 — президентские. Координируйтесь, общайтесь, ищите кандидатов, поддерживайте тех, кто кажется вам нормальным, делает дело. Вариантов ровно два. Либо к 2022-2024 годам у вас будут проверенные годами люди, за которыми будут стоять их сторонники и соратники (включая вас), либо… точно также на выборную потеху публике подкинут Собчак, Калчак и Сигизмунда Коммуниздова, правнука Ленина из Нигерии. 4-6 лет — большой срок. Что же до „перемен“, помню, как будучи школьником с затаенным волнением смотрел на обстрел Белого дома, танки на улицах Москвы. Нифига не понимал, но в душе свербело ощущение перемен, что вот-вот. И поверьте, оно не обмануло. Только ну бы их, такие перемены. Выбор осознанный, когда ты знаешь своего кандидата не один год. Перемены имеют смысл, когда ты четко представляешь, что конкретно за перемены. Но не перемены ради перемен».

Этот же блогер прокомментировал подробности голосования в Крыму: «Это что, я тут слышал бабушка везла колбаску с Украины, сказала российским пограничникам „Хочу украинской еды экологически чистой и вкусной покушать“, так колбасу отняли, а бабку всем блок-постом огуляли. Такие дела».

Челябинец vlad1-74 поделился предположением, связанным с прошедшими выборами: «Зюганов пророчит Грудинину место премьер-министра. Эта заявка на должность премьер министра прозвучала на после выборной конференции 18 марта. Реальность воплощения своего предложения он подкрепил историческим фактом. Когда при Ельцине страна скатывалась в пропасть, Ельцин просил помощи у Зюганова. Сейчас, по словам Геннадия Андреевича, положение тоже не из лёгких».

gusev_a_v (Анатолий Гусев) из Первоуральска сообщил об одной новости, которая наверняка вызовет интерес властей: «На президентский грант в Екатеринбурге организуют антисоветскую экскурсию. Музей истории Екатеринбурга вместе с партнерами из ТОС „Академический“ запускают в уральской столице новый туристический маршрут, посвященный городским местам, связанным так или иначе с политическими репрессиями в 1937-38 годах в Свердловской области. „Маршрут памяти“ — именно так называется проект о Большом терроре 20 века в СССР, — пишет АиФ . „Мы бы не хотели называть данный маршрут экскурсией. Это, скорее, аудиоспектакль с историями родственников жертв Большого террора, развернувшегося с конца 20-х до начала 50-х годов 20 века. Места, которые мы будем проезжать по пути к Мемориалу, — это декорации, которые непосредственно связаны с управлением НКВД и их жертвами, конкретными адресами, в каждом из которых происходила своя трагедия“, — рассказывает директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский . Проект реализуется совместно с НП „Агентство молодежных инициатив“ и с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. На проект было выделено 500 тысяч рублей. Экскурсионный автобус начнет курсировать с 17 марта два раза в день каждую субботу до мая 2018 года. Экскурсии бесплатные, но по предварительной регистрация на официальном сайте Музея истории Екатеринбурга. Всего будет запущено 26 рейсов. То есть, власти страны хотя и не декларируют открыто десоветизацию, но де-факто продолжают идти по тому же самому пути, который прошла Украина и другие „наши братья меньшие“. Что предложат десоветизированному обществу? Тут вариантов не много: либо либерализм, либо оголтелый национализм, либо попытка совмещения национализма с либерализмом, как это можно наблюдать сегодня в Екатеринбурге».

Екатеринбуржец kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) на днях пожаловался на ужасающее состояние детской городской больницы города Березовского: «Самое дорогое и ценное, что у нас есть — это наши дети. Мы живём в великой стране, но почему-то не можем обеспечить наших детей хорошим и достойным образованием, а так же медицинскими услугами. Я понимаю, что государство, мягко говоря, намекает нам, чтобы родители и их дети лечились в платных поликлиниках, но не у всех есть такая возможность, да и каждый гражданин имеет право на качественной бесплатное лечение. Мне написала одна жительница из города Берёзовский Свердловской области. Девушка попросила не называть её имени. Она в шоке от того, в каких условиях ей приходится лежать в больнице с ребёнком. В общем, её текст и фото прилагаю далее. „Здравствуйте, лежу я с ребёнком в больнице в нашей Берёзовского, и я мягко говоря в шоке! Подушки 50-х годов, матрасы тоже, пеленальник — как будто из старого серванта. Лежим вторую неделю, белье не меняется постельное, пелёнок нет, я из дому принесла свои. Ведро под пеленки грязные есть, а пелёнок нет. Я ни разу ни лежала в больнице, но как увидела детское отделение — чуть не заплакала. Магазинов, домов и всего чего можно настроили, а в детскую больницу даже подушки и белье постельное купить не могут. Позор какой! Простите, просто эмоции! Совсем больница обнищала…“ В таких вот условиях лежат мамочки с детьми. Наверное, и к большому сожалению, найдется масса подобных примеров в нашей стране. Я хочу сказать следующее: на днях вся страна выбирала президента — так не уж-то граждане, которые в большинстве проголосовали за Владимира Владимировича Путина, заслуживают такого отношения к себе и своим детям? Я хочу, чтобы надлежащие органы занялись вопросом решения проблемы в данной больнице и обратили внимание на достоверные факты, описанные в этом посте».

Тем временем zergulio обратился к популярной среди блогеров теме сноса телебашни в Екатеринбурге. Мужчина выразил свою точку зрения на проблему: «Снесите уже эту башню! У нас в Екатеринбурге многим резонансным темам можно присваивать тег #ДвадцатьПервыйПалец, что четко указывает на источник, откуда высосан медийный скандал. Сначала полыхала тема с Храмом на воде. Нашлась группа одаренных граждан, которые скакали на берегу пруда и обнимали его, спасая город. При этом, сразу было ясно, что надо ждать заключения о возможности такой постройки в принципе. Геологи в итоге сказали нет. Скандал мгновенно иссяк, но на дворе весна, и несостоявшимся жертвам карательной медицины надо срочно спасти город от чего-то другого. Торчащее посреди города серое и ржавое бетонное г*вно оказалось родным и близким для команды бывших обнимальщиков пруда. Теперь граждане обнимают башню. На самом деле ларчик открывается просто. Храм был идеей РМК, а строить ледовую арену на месте башни планирует УГМК , медники проще говоря. А медники — это деньги. Вот собственно и вся суть протеста».

20 марта — день весеннего равноденствия. В дни равноденствия на всей поверхности Земли (исключая районы земных полюсов) день почти равен ночи, а Солнце восходит почти точно на востоке (несколько севернее востока) и заходит почти точно на западе (несколько севернее запада). Жительница Тюмени с ником ira_tmn поделилась своими размышлениями об этом дне: «Вот и День весеннего равноденствия наступил… С неба валит снежная стружка. Снегу я не рада, но уж лучше мелкая посыпка, чем штормовой снегоопт, какой вчера нам привалил. Выглянули с котейкой в окно, баааатюшки! Такие пурга и ветрище в конце марта — просто непростительное безобразие! Не смешно уже! Хочу немедля настоящую весну! Подать тяпкину-ляпкину! Хотя, расскажу по секрету, есть у тюменцев версия причины зимней задержки. В микрорайоне „Европейский“ (г. Тюмень) до сих пор европейцы по лужам и сугробах шлепают в Булошшшную мимо… новогодней ёлки. Ну, друзья, не до девятого же мая ее холить-лелеять!? пора и честь знать!»

О своих путешествиях продолжает рассказывать donni_nina из Екатеринбурга. Недавно она отправилась на прогулку по острову Свияжск и прокатилась в Албабу на электричке «Казань-Албаба», о чем и написала: «Я вышла из электрички на станции Свияжск и случайно познакомилась с китайскими студентами, и погнала с ними на такси на остров Свияжск. Вообще, я не собиралась на этот остров, но рванула. Сам остров со всех сторон окружен тремя реками — Волгой, Щукой и Свиягой. Летом там, судя по фото в интернете, очень красиво, зимой не так конечно…. На входе нам дали бесплатный билет и карту острова с достопримечательностями. Народу на этом острове тьма, очень много экскурсий и групп. Однако, они не мешали гулять и смотреть. Я сначала даже не знала, что я буду с китайцами гулять вместе и смотреть на остров еще и их восторженными глазами, но как-то оказалось что мы с самого начала стали ходить вместе и уже до самой станции гуляли. Это было прикольно, потому что были они очень позитивные и восторженные, наверное, я в Китае была бы такая же, ходила бы и охала от восторга! Китайцы — это девушка и парень 20 лет, учащиеся на филологов в Нижнем Новгороде. Они приехали из Китая на год в Россию. Они мне сказали, что на лекциях нифига не понимают, потому что преподаватели говорят по-русски очень быстро. Я им сказала, что по-китайски знаю только одно слово— Нихау (здравствуйте) и 10 иероглифов. Прямо у входа стоит Свияжский Успенский монастырь аж XVI века, возведенный аж 400 лет назад. Мы первым делом стали его смотреть. Откопали табличку „я люблю Свияжск“. Я предложила китайцам сфотографировать их вместе, они заулыбались и сказали, что не надо, они не парень и девушка, не пара. Просто одногруппники. Вообще, сам остров Свияжск-это сосредоточие старинных монастырей и Храмов на небольшом островке и красивая природа. Все достопримечательности там православные. В Татарстане есть город Булгар, вот там очень много мусульманских достопримечательностей. Туда на следующий день собирались китайцы, и позвали меня, но у меня поезд был вечером, а они что-то так и не доехали до этого города. Китаец перегладил всех встретившихся кошек на острове, он сразу же присаживался на корточки и начинал гладить кошку. Видимо, очень любит кошек. Или ему нравились русские коты. Мне что-то хотелось спросить, какие кошки в Китае, но я постеснялась. Тут мы спустились к реке Свияга. Если бы я была одна, я бы, наверное, все-таки понеслась ходить по трем рекам. Но мои китайские друзья сначала захотели посмотреть остров. Тут мы дошли до ледяной горки и китаянка сразу же весело села на попу и покатилась вниз. А китаец стал кататься на ногах с восторгом. Это было так круто, такой постоянный позитив и восторг обычными вещами рядом! Ледяной лабиринт вызвал у них недоумение, и я объяснила, что это лабиринт и надо по нему пройти и найти выход. Дошли до реки Волги. Дикий восторг у меня и у китайцев. С широко раскрытыми глазами мы пялимся на Волгу. Для меня, жителя Урала, Волга -это экзотика. Достопримечательности закончились, и мы пошли искать место, где можно поесть. До автобуса оставалось около 2.5 часов, нужно было или болтаться по острову и смотреть все опять по кругу или ехать на станцию Свияжск и там два часа ждать электричку? Мы все дружно решаем ехать на станцию и там поесть где-нибудь. Нашли машину, где водитель согласился подвести нас за 300 рублей за всех на станцию и мы сели и поехали. Поднимаемся на мост и смотрим с моста станции Свияжск. Когда поезд подъезжает поближе я машу машинисту рукой изо всех сил, он дает нам громкий гудок, китайцы очень радуются и начинают смеяться. Я ловлю себя на мысли, что хотела бы с ними путешествовать, с ними интереснее и необычно. И они очень позитивные и восторженные. Мы идем в Пятерочку и покупаем продукты, я покупаю халву и воду, китайцы бананы, питьевой йогурт, булочку. До электрички в Казань еще 2 часа, а до электрички в Албабу 7 минут. Я говорю им, что поеду в Албабу и прощаюсь. Два года назад я увидела название Албаба на экране вокзала Казани и решила для себя, что когда-нибудь я сгоняю в Албабу и поем там халву. Что за Албаба вообще? Название прикольное очень. Выйдя из электрички, я достаю пачку халвы и лопаю ее, гуляя по станции. Моя халва и Албаба! Необычное сочетание вкуса и станции. Весь рот залит подсолнечной сладостью. Я исполнила свое желание побывать в Албабе. А-А-А-Л-БА-БА! Потом сажусь в электричку и вспоминаю, что я не купила билет обратно! А налички у меня впритык. Бегать по Казани вечером и искать банкомат не прельщает. Потом правда быстро нахожу выход, захожу в приложение Пригород на планшете и покупаю себе билет. Так устала, что падаю на лавку, рюкзак под голову и сладко засыпаю под стук колес. Просыпаюсь, уже темно за окном и подъезжаем к Казани. Еду на улицу Баумана, чтобы поесть в столовой. До поезда 4 часа! Потом захожу в магазин всяких татарских сладостей. Покупаю пару чак-чаков для Аленки и мамы. Вообще, вроде бы до поезда еще три часа, иди да гуляй по вечерней Казани, она вся в огнях и красивая, но я настолько устала, что не хотелось никуда идти. Почему-то мышцы гудели, побаливали и хотелось уже где-то просто сидеть и все. С 6 утра все-таки гуляю и гуляю уже. Очень позабавила собака на улице Баумана, она во всю глотку лаяла на парня в костюме лиса из мультика Зверополис. Просто подбегала, лаяла, отбегала, и лаяла. Лис немного ей подыгрывал. Она лаяла минимум час, я ее видела и до столовой и после. Решаю покататься в Казанском метро. Сажусь в вагон и еду до конечной станции и назад. Странно, московское метро меня убивало и бесило, а Казанском наоборот нравилось, народу нет почти, едешь и едь себе… Проехав туда, от конечной и обратно, мне надоело, но до поезда оставалось 2 часа, я вышла на станции Победы и решила до вокзала доехать на трамвае. Как раз ехать час. Вечерние улицы Казани мелькали в окно, а мы все ехали и ехали».

Землячка donni_nina с ником astori_18 недавно рассказала, где живут самые счастливые люди: «Самой счастливой страной на планете в 2018 году названа Финляндия. Об этом говорится в ежегодном докладе The World Hapiness Report, опубликованном подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В исследовании оцениваются 156 стран мира, где принимаются во внимание такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и ряд других. „Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место“, — говорится в тексте документа ООН. Отмечается, что в Финляндии из 5,5 миллиона человек живут около 300 000 иммигрантов и людей с иностранными корнями. Крупнейшие группы приезжих происходят из других государств Европы, но есть также общины из Афганистана, Китая, Ирака и Сомали. В десятку лидеров также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия, отмечается в докладе. Газета Ilta-Lehti приводит цитату гендиректора научно-исследовательского института счастья в Копенгагене Мейк Викинг (Meik Wiking), в которой он подчеркивает, что северные страны, занимающие верхушку данного рейтинга, показали, что они создали действительно хорошие условия для жизни людей. „Индекс счастья в опросе происходит от здорового количества как личной свободы, так и социального обеспечения, что перевешивает, например, тот показатель, что жители этих стран платят одни из самых высоких налогов в мире“, — отметил он. США в данном рейтинге опустились с 18-го на 14-е место. Отмечается, что Соединенные Штаты никогда не попадали в топ-10 индекса счастья. Чтобы объяснить падение рейтинга Штатов, авторы доклада сослались на несколько факторов. „США находятся в сложном и обостряющемся кризисе общественного здравоохранения, эпидемии ожирения, опиоидной зависимости и депрессивного расстройства, — говорится в документе. В 2017 году сообщалось, что Россия заняла 49-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год“.

А екатеринбурженка otevalm (Людмила Отева) сообщила об интересном научном открытии: „В Китае нашли ликер 2000-летней выдержки. Информационное агентство Синьхуа (Xinhua) сообщило об археологической находке в Китае. Бронзовый чайник, содержащий ликер, был обнаружен у могилы династии Цинь в провинции Шэньси в северо-западном Китае 18 марта 2018 года. Чайник — жертвенный сосуд. Он был среди 260 предметов, обнаруженных с кладбища могильниц простолюдинов из династии Цинь (221-207 до н.э.). Большинство реликвий предназначалось для поклонения ритуалам. Сюй Вэйхун, исследователь с провинциальным археологическим институтом, сказал, что в чайнике было обнаружено около 300 мл раствора, которое было закрыто с помощью натуральных волокон. Ликер прозрачный молочно-белый. Исследователи полагали, что это было сделано с использованием методов ферментации, поскольку он состоял из веществ глутаминовой кислоты. Исследователям необходимо дополнительно изучить ликер, чтобы лучше понять пивоваренную технологию и культуру виноделия в Xianyang, древней столице династии Цинь“.

Приятного вам чтения — и весеннего настроения!