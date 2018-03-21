«Хуже уже не будет»

Ия и Владимир, фрилансеры: «Мы ожидали, что так и будет, что Путин победит. Хотелось, чтобы у нас становилась наука, чтобы каким-то образом развитие экономики осуществлялось и, наверное, какой-то сменяемости власти в целом. При нём все-таки какая-то стабилизация произошла в стране после 90-х. То, что было что-то конфликтное, каким-то образом разрешилось. Не знаю, его это заслуга или нет. Из минусов — связи с другими странами [разладились], вот этот курс на внешнего врага, вот эта обособленность и изоляция — это, конечно, не нравится. Наверное, дальше будет хуже. Вероятно, будут гайки закручиваться».

Светлана Анатольевна, преподаватель: «Я голосовала за Путина, конечно же, потому что другой альтернативы среди списка [кандидатов] я не увидела. Безобразие, что я после работы — я работаю преподавателем высшей категории в колледже, — какого-то чёрта я иду подрабатывать в частную школу. Зачем? Мне 48 лет, я домой хочу. Ставка 10 тысяч по высшей категории — это позор для великой страны (Советский Союз), которая меня выучила, дала качественное образование. А сейчас я смотрю на то, что просто-напросто развалено то, что было, и ничего нового я пока не вижу, особенно в профессиональном образовании. Нужно достойную жизнь всё-таки создать для преподавателей, для врачей, ну это понятно. Социальной защиты просто никакой».

Виталий, менеджер по продажам: «Здравоохранение, чтобы для пенсионеров лучше условия были, — мне кажется, это главные проблемы. Может, что-нибудь ещё, связанное с поездками за границу, чтобы больше договаривался, чтобы больше безвизовых стран было. Ну и чтобы курс рубля вернулся — это самое важное. Я такого мнения, что Путин многого не знает из того, что происходит в глубинке России. Он человек хороший, справедливый, может быть, ну я надеюсь. Но он где-то там всё контролирует, а что, допустим, за Уралом происходит, — он просто не видит. Я ещё за то, чтобы бензин подешевел. Я собираюсь покупать машину и знаю, как сейчас страдают люди по поводу того, что сейчас дорогой бензин».

Сергей, танцор: «Я не голосовал — и так понятно, кто выиграет. Если сейчас говорят, что с Путиным нам плохо, то откуда мы можем знать, будет ли лучше с теми, кто не разделяет позиции Путина, если к его политике мы привыкли уже. Хотелось бы, чтобы он обратил внимание на отношения с другими странами, но если внутри страны, я даже не знаю… Меня это не особо волнует. Возможно, [за эти шесть лет] что-то поменяется, но я думаю, что хуже уже не будет».

Наталья, в декрете: «Образование, медицина, развитие для детей — [создание], например, каких-то развлекательных центров, не торговых, а именно для детей хотелось бы больше секций, в таком роде, — такие проблемы вижу. Как молодая мама, я уже нахожу нехватку в этом. Больше всего меня медицина волнует, хочется, чтобы было как-то всё хорошо в целом: и очереди, и качество нашей медицины. Пользуюсь частными клиниками — от безысходности».

Владимир Александрович, пенсионер: «Очень плохо к Путину отношусь. А что он сделал хорошего? Он 11 своих указов издал (майские указы. — К. Ш.) и сам сказал, что только один выполнил. А я не привык, когда человек что-то обещает и не выполняет. Я за Грудинина голосовал. Хочется, чтобы [Путин] на нас с вами внимание обратил, на простых людей. Зарплата чтобы была, хочется, он же сам сказал перед выборами, мол, люди работают, это же, мол, непорядок. Он 18 лет у власти, вот тогда и надо было это говорить. В такой стране быть нищим — непорядок. [В ближайшие шесть лет] нас ждёт труба. Он всё нам наобещал и не выполнил».

Алла, банковский работник: «Самое главное — ему нужно обратить внимание на зарплаты, на людей и на трудоустройство людей, и чтобы учитывали все региональные параметры. Я думаю, сейчас нам придётся потерпеть».

Кирилл, школьник: «Он уже долго слишком правит, да и выборы были не очень честные, как я видел по видеозаписям. Мне голосовать ещё нельзя, но я бы проголосовал за какого-нибудь Грудинина — он лучше, чем Путин, наверное. Я думаю, на образование нужно больше бюджета тратить, на постройку школ и каких-нибудь спортивных площадок для развития детского спорта. Я думаю, в эти шесть лет будет то же самое, что и в прошлое время с Путиным. Ничего не изменится».

Анастасия, преподаватель китайского языка: «Я не интересуюсь политикой, на выборы не ходила. Но я думаю, нужно убрать олигархов и вернуть все ресурсы в государственное управление. Нельзя, чтобы кучка людей владела 90% ресурсов страны. Хотелось бы, чтобы был больший контроль телевидения: просто ощущение, что по телевидению пропаганда идёт образа жизни курящего, пьющего… Беспокоюсь за будущее, за молодежь, за себя».

Константин, музыкант: «Очевидно всем, что честных выборов у нас никогда не было, а кому не очевидно — те просто не углублялись, наверное. Ну и не за кого голосовать было. Нас ничего не ждёт [в эти шесть лет] — всё то же самое, что и было. Лучше, я думаю, точно не будет, но если не будет хуже, то это уже будет хорошо. Сейчас очень жёстко прессуется малый и средний бизнес, у нас сложно даже просто открыть какой-то свой бизнес, и налогами он потом просто гасится. Всем очевидно, что любой проект на первых порах сначала должен окупаться некоторое время. Если бы льготами и чем-то ещё занимались реально — это было бы у всех на слуху, я думаю. Ещё я думаю, что нельзя вести такую жёсткую внешнюю политику, — какие у нас союзники сейчас в целом? Очень мало. Это всё затрудняет выезд за рубеж. Речь идёт не о миграции, а о свободном перемещении по планете».

Лидия Александровна, певица: «Я раньше поддерживала другого кандидата, но сейчас Путина. Понимаете, я не смотрю на него только с точки зрения России, я смотрю с точки зрения того, что происходит вообще в мире, и понимаю, что политика Путина во всех отношениях правильная. Я не говорю, там: »"Дайте мне большую зарплату", потому что я понимаю, что то, что происходит в России, связано с международными моментами, что Россия хочет быть суверенной страной, но на сегодняшний день она полуколония. Нужно поднимать в Россию экологию головы людей, потому что много непонимания — многие не видят дальше своих пищевых рефлексов. Нужно давать им знания, потому что знания — это власть, это сила. По моему мнению, нас ждут большие перемены, и не только в России, но и во всём мире. И я надеюсь, что в будущем у нас будет ещё лучше руководитель, ещё мудрее».

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