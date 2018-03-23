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Ученые создали робота-рыбу для изучения подводного мира
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Ученые создали робота-рыбу для изучения подводного мира 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Тестирования механизированной рыбы проводились около острова Фиджи на коралловом рифе.
Сотрудники Массачусетского технологического института создали робота-рыбу, который может опускаться под воду на глубину порядка 18 метров.
Разработка специалистов, по их утверждениям, не внушает страх обитателям подводного мира. По словам ученых, когда под водой находится человек, то поведение рыб и других «подводных жителей» значительно отличалось от обычного. Тестирования механизированной рыбы проводились около острова Фиджи на коралловом рифе.
Кроме того, исследователи считают, что более ранние подобные разработки отпугивали подводные организмы из-за шума и турбулентности. Современный аппарат присоединяется по кабелю к оператору, так как под водой очень плохой радиосигнал.
Разработка специалистов выглядит как обычная рыба. Робот умеет двигаться в горизонтальном и вертикальном направлениях. Для этого у него есть плавники и модуль, регулирующий плавучесть. «Рыба» также оборудована встроенной камерой. Управлять аппаратом возможно с помощью акустических сигналов, которые поступают с пульта оператора.
Итоги исследования опубликованы в издании Science Robotics.
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