«Что-то необъяснимое!»: Толкалина сфотографировала странный объект в небе

Довольно часто в Интернете появляются фотографии, на которых запечатлены непонятные объекты в небе. Вот и актрисе Любови Толкалиной удалось во время полета снять что-то подобное. Этот кадр женщина тут же выложила в личный микроблог, вызвав живое обсуждение у ее подписчиков.

Актриса театра и кино очень часто летает между городами со своими концертами. Во время очередного такого путешествия знаменитость сфотографировала в небе объект, отдаленно напоминающий человеческий глаз. Этот кадр артистка сразу же опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме, назвав запечатленное «всевидящим оком». «Око Всевидящее в небе…»

Среди поклонников Толкалиной нашлось немало людей, которые увидели в этом снимке какое-то необъяснимое явление. Некоторые просто позавидовали женщине, что ей удалось заснять нечто подобное, другие попытались объяснить это существованием Бога, а третьи просто оценили красоту пейзажа за бортом воздушного судна. «Красота-то какая!» «Зрачок… Смотрит на нас… А мы думаем, что мы смотрим!» «Фантастика, какое фото!» «Удачно подсмотрели» «Бог смотрит, Бог наблюдает!» «Потрясающе! Что-то необъяснимое!» «Око всевидящее, скорее всего-с неба на нас!» И лишь небольшая часть подписчиков Любови попыталась опустить комментаторов с небес на землю, заявив, что запечатленный в кадре объект появился из-за обычного преломления света или вспышки на телефоне, отраженной через иллюминатор.