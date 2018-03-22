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«Что-то необъяснимое!»: Толкалина сфотографировала странный объект в небе
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«Что-то необъяснимое!»: Толкалина сфотографировала странный объект в небе 

Eva.ru 22 марта 2018
Фото: Eva.ru
Довольно часто в Интернете появляются фотографии, на которых запечатлены непонятные объекты в небе. Вот и актрисе Любови Толкалиной удалось во время полета снять что-то подобное. Этот кадр женщина тут же выложила в личный микроблог, вызвав живое обсуждение у ее подписчиков.
Актриса театра и кино очень часто летает между городами со своими концертами. Во время очередного такого путешествия знаменитость сфотографировала в небе объект, отдаленно напоминающий человеческий глаз. Этот кадр артистка сразу же опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме, назвав запечатленное «всевидящим оком». «Око Всевидящее в небе…»
Среди поклонников Толкалиной нашлось немало людей, которые увидели в этом снимке какое-то необъяснимое явление. Некоторые просто позавидовали женщине, что ей удалось заснять нечто подобное, другие попытались объяснить это существованием Бога, а третьи просто оценили красоту пейзажа за бортом воздушного судна. «Красота-то какая!» «Зрачок… Смотрит на нас… А мы думаем, что мы смотрим!» «Фантастика, какое фото!» «Удачно подсмотрели» «Бог смотрит, Бог наблюдает!» «Потрясающе! Что-то необъяснимое!» «Око всевидящее, скорее всего-с неба на нас!» И лишь небольшая часть подписчиков Любови попыталась опустить комментаторов с небес на землю, заявив, что запечатленный в кадре объект появился из-за обычного преломления света или вспышки на телефоне, отраженной через иллюминатор.
А не так давно Толкалина опубликовала ролик, в котором можно увидеть, как она шепотом пела песню Бориса Гребенщикова «Не трать время». Тогда в соцсетях посчитали, что речь идет о своеобразном признании в любви артисту.
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