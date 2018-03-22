Покажи свой Instagram: 10 тюменских животных-блогеров, которым помогают делать кадры их хозяева

Фотогалереей с модными натюрмортами, кофейными кружками и кадрами с пляжа уже давно никого не удивишь. Другое дело — братья наши меньшие. Можно на бегу щелкнуть их на смартфон, и наверняка получится умилительная картинка. А дальше дело техники: загружаете картинку в Instagram и получаете восторженные комментарии от друзей и случайных незнакомцев. Мы нашли для вас 10 местных питомцев, за которых делают кадры и описания к фото их заботливые хозяева. Миниатюрные собачки, элегантные коты и даже кролик. Предлагаем полюбоваться этими ребятами прямо сейчас. Забавный мопс Роджер Этот парень рассказывает про свои будни, очень боится пылесоса, обожает принимать душ, ездить в автобусе и гулять. А ещё он очень мил. Правда?

Публикация от Роня (@ronya_pugman) 20 Мар 2018 в 1:29 PDT Бенгальский кот Вегас Этот полосатик обожает рыбу, запросто дружит с собаками (но не очень), любит смотреть по телевизору хорошее кино. Ещё гуляет по улице на поводке, исследует нутрянку стиральной машины и обожает летать на самолёте.

Публикация от @vegas_bengal 18 Дек 2017 в 3:29 PST Фотогеничная чихуахуа Тиффани Эта крошка, как и все понарошечные принцессы, любит модничать, гулять в парке, раскрашивать красивые картинки и лакомиться вкусняшками. А ещё малышка обожает киносагу «Звездные войны». Не верите? Вот вам доказательство.

Публикация от chihuahuatiffany (@chihuahua.tiffany) 26 Фев 2018 в 9:45 PST Любознательный кот Басик У этого пушистика кадров пока немного — всего 12 штук. Но уже ясно: обожает он фотографироваться и может позировать на камеру бесконечно. А ещё поспать любит. И пытается петь что-то на своём кошачьем.

Публикация от Basik_tmn (@basik_tmn) 6 Мар 2018 в 6:55 PST Белоснежный самоед Барни Хозяева нежно зовут своего любимца маленькой тучкой. А он и не против. Попивает детский сок, помогает с документами, если надо, приходит в невероятный восторг от поездок в машине. От прививок не в восторге, но так надо. И тут недавно выяснилось, что загадочная оранжевая штука, которая зовётся морковкой, на вкус очень даже ничего.

Публикация от Любимый Барни самоед (@little_barney72) 7 Мар 2018 в 8:43 PST Декоративный кролик Масик Этот любитель яблок и морковки обожает исследовать все уголки дома, а потом — сладко спать на хозяйских кроватях. И нравится Масику завтракать и обедать вместе со всеми. Ну и что, что стул для него великоват.

Публикация от 💙Масик💙 (@rabbit_masik) 24 Ноя 2017 в 10:10 PST Кот-сладкоежка Пряник Этот шустрый мурлыка с кисточками на ушах — самый любопытный кот на свете. Он бесстрашно лезет в чемодан, детский лабиринт, сумку с хозяйскими вещами, на высоченный стеллаж, в диван и тесную пластиковую ёмкость, конечно же. Хозяева умиляются и на его день рождения дарят импровизированный тортик из паштета. Со свечкой, чтобы загадать желание.

Публикация от Pryanik👑🐈 and Anastasiia👩🏻 (@pryanik_cat) 3 Дек 2017 в 9:58 PST Голубоглазая кошка Теша Эта красотка мечтает стать моделью. Ну, по крайней мере, её хозяйка в этом абсолютно уверена. Очень внимательно котейка смотрит телевизор, играет в шахматы с плюшевым медведем, умеет виртуозно раскидывать пазлы по полу. И с радостью идёт гулять, даже если на улице всё снегом замело.

Публикация от Кошка Теша Из Тюмени (@koshka_tesha) 24 Янв 2018 в 8:33 PST Абиссинская кошка Масяня Так её зовут дома, когда она задумчиво смотрит в окно, дремлет на хозяйской кровати или бегает по квартире. И фотографироваться эта красотка любит. Поглядите вот.

Публикация от guantanamera (@guantanamera_aby) 29 Мар 2017 в 7:41 PDT Йоркширский терьер Грильяж Этому малышу уже целых три года, но размером он со щенка. Наряжаться любит в свои бесчисленные одёжки, лакомиться орешками, гулять, купаться и распаковывать подарки. И хозяевам помогает иногда, ведь разве они без него справятся!

Публикация от Грильяж (@dogbossik) 17 Мар 2018 в 8:19 PDT Предлагаем посмотреть и другие наши инстаграмные подборки. Про влюблённых в кофе и красивые тюменские дома, на фоне которых можно запросто снимать кино. Тоже хотите увидеть свой инстакадр в тематической подборке на нашем сайте? Присылайте нам ссылки на свой аккаунт в сообщения нашей группы в VK. Ждём ваши великолепные снимки и готовимся любоваться красотой вместе с вами! И обязательно загляните в наш Instagram-аккаунт. Ежедневно публикуем здесь интересные кадры из жизни нашего города.