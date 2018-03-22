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Марафонец, который переплыл Волгу в длину. История пловца Эрика Демчука
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Марафонец, который переплыл Волгу в длину. История пловца Эрика Демчука 

Чемпионат.com 22 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
История о том, как выйти за пределы офиса, начать путешествовать и проплыть 3530 км на пути к своей мечте.
Ещё несколько лет назад Эрик Демчук был обычным человеком, который с утра до вечера был занят работой. Однако в какой-то момент он понял, что такая жизнь ему не по душе. Эрик смог сделать то, о чём мечтают все, но сделать не решаются — он начал путешествовать и изучать новые страны, их культуру и обычаи. «Чемпионат» взял интервью у спортсмена и путешественника Эрика Демчука и выяснил, когда он начал путешествовать, как проплыл всю Волгу и что думает о русских людях.
То, с чего всё началось
— Эрик, расскажите, когда и почему вы решили начать путешествовать? — 10 лет назад я начал понимать, что материальные ценности не так важны. Моя профессиональная карьера в то время была очень скучной, хотя у меня была хорошая машина и дом. Однако мне хотелось узнать что-то новое, найти что-то интересное. Я хотел посмотреть мир, разные страны, их культуру и обычаи. Лишь через пару лет окончательно решился начать путешествовать. Конечно, я долго думал и переживал, но мне хотелось наслаждаться жизнью и посмотреть, что есть в мире помимо повседневной рутины.
— Почему вы любите путешествовать? — На какой-то промежуток времени это помогает вырваться из повседневной жизни. Сейчас я чувствую себя свободным и счастливым во время путешествия.
— Вы провели три месяца в джунглях. Чем вы там питались? — На самом деле я был в тропическом лесу Эль-Юнке в Пуэрто-Рико. Однако я не был отделён от цивилизации, поэтому с этим проблем не было.
— Что было самым сложным для вас в джунглях? — Думаю, справляться с повседневной рутиной без пресной воды было самым сложным. Трудно, когда ты принимаешь душ под дождём или ванну в горной реке.
— Расскажите о самом смешном или волнующем моменте во время путешествий. — Это было в Пуэрто-Рико. Ночью я проснулся и обнаружил у себя в комнате змею. Я должен был срочно что-то предпринять, чтобы не попасть в ещё более сложную ситуацию. Тогда я позвонил своему другу и всё объяснил. Он просто сказал мне, что скоро она уползёт и мне не о чём беспокоится, и отправил меня спать. Тогда я нашёл рядом сумку и хотел поймать в неё змею, однако она быстро уползла. Также именно оттуда я привёз своих трёх собак. Это был очень сложно, так как нужны были соответствующие документы. Я потратил много дней на то, чтобы получить все необходимые документы. Однако потом возникла ещё одна проблема — двух собак пустили на борт самолёта, а третью нет. Ради неё мне пришлось сделать несколько пересадок, чтобы довезти её до дома. Сейчас все три собаки живут у меня дома.
— Когда впервые вы отправились в путешествие? — Помню, что тогда ещё учился в средней школе. В 14 лет во время каникул я поехал автостопом из Польши в ГДР.
— Три вещи, без которых вы не можете путешествовать? — На самом деле всё зависит от того, куда я отправляюсь. Например, есть несколько видов палаток, и в зависимости от места назначения я уже могу выбрать соответствующую. Также я беру с собой спальное место, газ.
— Предпочитаете путешествовать в одиночку или с кем-то? — Это скорее зависит от конкретного проекта.
— Расскажите о самом неприятном месте, в котором вы были? — Хуже всего я чувствую в больших городах. Там всё определяется рекламой и потребительским поведением.
— Что вам меньше всего нравится в путешествиях? — Это окончание путешествия.
— Расскажите, было ли место, которое оказалось совершенно не таким, как вы его себе представляли? — Да, это была моя первая волжская поездка в Россию в 2016 году. Я представлял, что Россия будет как в книгах Толстого и Достоевского, но Россия оказалась современной и гостеприимной.
От истока до устья реки Волга
— Почему вы решили переплыть именно Волгу? Вам кто-то рассказал о ней или вы сами нашли нужную информацию? — Волга — самая длинная река в Европе, именно поэтому эта поездка стала для меня вызовом. В основном всю информацию я искал в Интернете.
— Вы плыли от самого истока до устья реки. Были ли какие-нибудь забавные истории во время путешествия по Волге? — Я не могу определить эту поездку как какой-то один определённый момент. Во время путешествия по Волге было много веселья, забавных моментов и чудесных встреч. Но если нужно что-то выделить, то это было в Нижнем Новгороде. В то время в этом городе было мероприятие по плаванию, организованное компанией «X-Waters». Именно там я познакомился с Александром Басановым — организатором мероприятия. Также я принимал участие в конкурсе, и время, которое я провёл с ним и его друзьями, было интересным и весёлым.
— Что было самым неожиданным во время путешествия по Волге? — Я абсолютно недооценил размеры и мощь реки. В первый раз я приехал на Волгу в 2016 году, но был плохо подготовлен, поэтому вернулся в 2017 году. Однако тогда было много дождей, что мешало во время заплыва, также были сильные волны. Тогда было холодно, вода была холодной, поэтому было тяжело. В какой-то момент я даже начал думать о том, чтобы завершить заплыв. Первые 10 километров в Нижнем Новгороде были очень сложными. Также в Чебоксарах были сильные волны и ветер, наша лодка несколько раз уходила под воду.
«Русские — замечательные, гостеприимные и искренние люди!»
— Сколько российских слов вы выучили во время путешествия? — (Смеётся.) Нигде это не написано, но я успел выучить русский во время путешествия по Волге!
— Что вас удивило во время путешествия? — Я был очень удивлён, но на самом деле нет существенных различий между культурами.
— Что вы думаете о России и русских людях после путешествия? — Русские — замечательные, гостеприимные и искренние люди!
— Задумывались ли вы над тем, чтобы снова совершить путешествие по Волге? — Да, я собираюсь вновь поехать на Волгу. Но уже сейчас могу сказать, что второй раз переплыть Волгу будет тяжело.
— Для путешествия в дикую природу требуется много энергии. Тренируетесь ли вы? — Я готовлюсь к каждой своей поездке. Например, к тому, чтобы переплыть Волгу, я готовился восемь месяцев. В основном, конечно, это была физическая подготовка. Сначала я плавал три-четыре часа каждый день, потом по 5-6 часов. Также катался на велосипеде по 27 километров.
— У вас персональный блог (https://volga2017swimming.wordpress.com/), где вы рассказываете о своих поездках. Сколько лет вы уже ведёте его? — Прошло уже семь лет, как я начал писать свой блог.
— Как вы решили начать писать? — Во время путешествий я был поражён окружающей природой. Мне захотелось поделиться впечатлениями со всеми! Так и начал писать о поездках в собственном блоге.
— Не думали ли вы написать книгу о путешествиях? — Нет, пока не думал об этом.
— Вы говорили, что вы вегетарианец. Когда и почему вы решили отказаться от животной пищи? — Это было ещё 20 лет назад! Я решил стать вегетарианцем из-за того, что мне было жаль животных. Я не хочу иметь ничего общего с бесчеловечными условиями, с которыми связано употребление мяса.
— На сегодняшний день можете ли вы представить жизнь без путешествий? — Нет, я не могу представить свою жизнь без путешествий!
— Самое красивое место, где вы были? — Дом — самое прекрасное место на земле!
— Что самое главное для вас во время поездок? — Я люблю путешествовать, во время поездок я чувствую себя свободным и счастливым человеком.
— Как вы думаете, почему люди должны путешествовать? — Я считаю, что очень важно познакомиться с различными культурами. Ведь только изучив культуру другой страны, вы сможете понять их. Кроме того, важно привлечь внимание людей к красоте нашей природы. Это позволит нам повысить значимость понятия охраны окружающей среды.
— Каковы ваши дальнейшие планы на будущее? — В 2018 году запланированы небольшие плавательные походы в замечательные места. Также в планах один крупный проект на 2019 год: большое озеро Байкал, Луара, зимние путешествия по Волге. Сопровождать меня будет мой друг Сергей Рыбкин из «X-Waters». Хотел бы также побывать в Армении, на озере Севан.
— Можете ли вы посоветовать что-нибудь начинающим путешественникам? — Идите туда, куда ведёт ваше сердце, и живите своей мечтой!
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