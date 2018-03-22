Нежелезный человек: как восстанавливать силы в короткий срок

Бизнес — это давление со всех сторон. Ты ему сопротивляешься, а оно все усиливается: давят конкуренты, госструктуры, партнеры. И даже если дело любимое, сил на него все равно может не хватать. Наваливается усталость, обостряются болезни. Тебя уже ничего не заводит, драйва не хватает, нет и желания идти дальше.

Но как восстановиться, когда тебе больше ничего не хочется от усталости? Любой врач скажет: «Больше спите, лучше ешьте, возьмите отпуск…» А как все это делать, если у тебя бизнес? За ним постоянно следить нужно, не получается больше спать, нет времени на отпуск. А бороться с усталостью и стрессом надо. Лично я нашёл пять способов быстро восстановиться и найти силы для борьбы и нового рывка.

Читайте также

Тайная жизнь мозга: причины, по которым мы ленимся

Определить, где копать

Каждая минута, которую мы тратим на работу, расходует силы. Каждая минута, потраченная на отдых, эти силы восстанавливает и накапливает. Из этого вывод ­— тратим силы только на основные вещи, которые приносят успех. Определяемся, в каком месте копать, чтобы достичь максимальных результатов.

И чем больше дел, тем внимательнее к их ранжированию и приоритетам надо относиться. Например, Илон Маск работает по 12-14 часов в сутки — и ухитряется успевать восстанавливаться, потому что он с утра расписывает план дня, оставляя «свободные пятиминутки» на отдых.

Бизнес как квест

Чем серьезнее воспринимаешь все, что происходит, тем большую ответственность чувствуешь и тем сильнее устаешь. Но многое зависит от того, как к этому относишься. Например, когда я сидел в СИЗО , то внушил себе, что участвую в испытании, прохожу квест и моя задача — выбраться. Каждый раз, когда чувствуете, что на вас давит серьезность и ответственность задачи, стоит постараться изменить свое восприятие.

Думайте о деле как об очередном задании, с которым вы хотите — не должны, а именно хотите — справиться. Возможно, такая игра в бизнес станет источником вдохновения и сама принесет заряд сил.

Спонтанность

Каждый бизнесмен работает с огромным количеством информации и практически никогда не расслабляется: в голове всегда какие-то данные, отчёты, планы, графики. То есть мозг почти не отдыхает и постоянно чем-то занят. Поэтому так важно делать спонтанные перерывы. Они могут быть наполнены тишиной или, наоборот, чем-то активным.

Например, Эван Уильямс — основатель Blogger и Twitter — каждый день в обеденный час ходит в спортзал. А Билл Гейтс иногда посещал кинотеатр среди рабочего дня. Иногда полезно воспользоваться подходом зарубежных коллег: 11 часов утра для итальянцев и время ланча для американцев — святое время, когда все бросают дела и уходят на час из офиса, чтобы сменить обстановку и отдохнуть.

Спорт без агрессии

Сейчас модное стремление — Iron Man. А вместе с тем сверхдостижения, жесткий фитнес, бодибилдинг и другие подобные виды спорта расходуют слишком много энергии. То, что более универсально и подойдет многим — бег, ходьба, йога. Во время таких занятий адреналин просто успокаивается, стресс мягко уходит.

Если медитация не помогает

Честно говоря, я не очень разобрался в медитации и пока она мне не помогает. Для меня концентрированное расслабление происходит на рыбалке, когда жду момент клева, наблюдая за поплавком. Эффективно действует хорошая книга, которая может полностью захватить. Никакого телевизора, никаких соцсетей: нужно выбрать какое-то занятие, которое позволит полностью на него переключиться. Кто-то рисует, кто-то по часу проводит в душе — текущая вода и тепло очень хорошо расслабляют. Еще один из хороших примеров для расслабления — это просмотр фильмов, которые полностью погружают в сюжет. Один из универсальных сюжетов — фильм «Красотка». Увлечет каждого, хоть и прошло уже 28 лет с его выхода на экраны. У каждого человека свой путь к расслаблению, и он может очень отличаться от решений других людей.

Итак, планируйте время и экономьте его. Снижайте психологическую важность задач. Отдыхайте в середине дня, отвлекаясь от работы. Выплескивайте накопившуюся агрессию и усталость в спорте. Полностью успокаивайтесь перед сном.

Читайте также

Объятия Морфея. Сколько нужно спать, чтобы быть продуктивным Полный вперед: маленькие хитрости на пути к личной эффективности

Сергей Галицкий Рейтинг Forbes : №18 Состояние: $6800млн

Узнать подробнее