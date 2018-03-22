Интервью с мамой девочки, угрожавшей жестами губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву Татьяна Лозова от 22 марта 2018 года

КОРРЕСПОНДЕНТ: Расскажите о тех жестах, которые она сделала в сторону Воробьева , что это было такое? Была ли то какая-то заранее подготовленная акция? Или это просто эмоции так сыграли?

Т. ЛОЗОВА: Это эмоции так сыграли. Никто никого не готовил. Она на всех этих митингах была, всё это видела, всё это слышала, слышала возмущение людей. Видела эту свалку, сама этим запахом надышалась, ходит в респираторе. Ей уже просто настолько надоело, что она что чувствует, то и..

Я сама увидела это в интернете. Мы просто пошли все вместе на митинг. Она просто в толпе потерялась и все. А потом уже мы пришли. Она там Собчак, конечно, видела, она с ней там даже сфотографировалась. Потом уже когда мы приехали домой в 7 часов, мы увидели уже именно вот это, нам прислали.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вашего ребенка ведь Таня зовут? Сколько ей лет? Можете немного про нее рассказать?

Т. ЛОЗОВА: Ей 10.

КОРРЕСПОНДЕНТ: У нее какие-то плохие отношения с губернатором Воробьевым?

Т. ЛОЗОВА: Да она его вообще не знает. Просто знаете, когда был первый митинг 3 марта, там было написано: «Не нужны нам Воробьевы горы». Она просто спросила, кто такой Воробьев. Мы объяснили, что это губернатор. Там же люди кричат, там можно услышать много чего интересного. Это маленький город, где каждый что-то про кого-то говорит. Ей как объяснили, что Гаврилов здесь сидит, что Воробьева там… Смысл в том, что она его в глаза не видела, этого Воробьева. Я его сама, если честно, и не видела, мне только сегодня показали, я за политикой особо вообще не слежу, это не в моих интересах, мне как бы по барабану.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Татьяна, ваша дочь пострадала от тех выбросов газа, которые были вчера?

Т. ЛОЗОВА: Это сегодня было ночью. Это уже не первая ночь. В больницу они сегодня зашли с моей второй дочкой, но наши умные врачи сказали: «Ничего мы не принимаем». Я была на работе, я им сказала, что там приезжают врачи. Дочка мне позвонила, сказала: «Мам, нас не приняли». Я говорю — как это? Она говорит, мы сказали: «Нас тошнит, у нас кружится голова, нам плохо».

ВТОРАЯ ДОЧЬ ТАТЬЯНЫ ЛОЗОВОЙ: Обещали приехать из Москвы люди, аллергологи, проверять на аллергию, я пришла, мне сказали, что объедут, будут собирать кровь, и только из наших лабораторий, волоколамские, никаких московских не будет. Нам сказали, когда вас будет рвать, придите.

Т. ЛОЗОВА: Это средняя моя дочь. Она ушла со школы, потому что ей было плохо, и она забрала маленькую, они пошли домой. И до этого средней дочке было плохо, я ей колола уколы, потому что ее рвало, тошнило, болел живот. Поэтому это уже не первый раз. Мы же все это прекрасно видим. Муж у меня окна закрывает, потому что дышать нечем, и сколько он ни звонил, сколько не пытался, что-то говорить бесполезно. Даже сегодня ночью в 6 встали, закрывали все окна, не могли заснуть. Утром муж позвонил в МЧС , сказал: «Понимаете, воняет, дышать нечем, раз такая вонь, как у меня дети пойдут по улице? Пришлите нам машину, отвезите детей в школу». Ему объяснили, что никто же за вами не приедет. Он говорит: «Ну тогда привозите катафалку, будем выгружать гробы, а что нам, подыхать теперь что ли?». Что делать? Дети все равно это слушают, они проблему эту знают. Вот ребенок впитал ту информацию, сегодня и выдала.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вот сегодня многие кидались снежками в Воробьева. Вы участвовали в этом флешмобе?

Т. ЛОЗОВА: Нет, в тот момент она находилась наверху, где приёмный покой. Она была вместе с другими людьми. Её не было.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы говорите, она давно уже участвует в митингах, то есть, это не первый раз, когда она пришла на такое мероприятие?

Т. ЛОЗОВА: Нет, не первый раз. Было 3 марта первый раз, когда собралось 5 тысяч человек. Когда люди приходили с плакатами, когда Гаврилов не вышел, когда все ждали. Люди там каждый по очереди выступал, говорил о проблеме. Результат хотели один единственный: чтобы закрыли свалку. Она тоже выступала на митинге, тоже говорила, что у нее дедушка воевал. За что воевали? За то, чтобы сейчас дышать этими отходами. Второй митинг — когда уже Собчак приезжала перед выборами на ТБО «Ядрово». Она тоже проползла как-то к машине, её подняли, сказали «Это девочка Танюша, которая выступала на митинге». Она еще раз выступила. Получилось это второе выступление. Все митинги, которые проходили, по мере возможности мы там участвовали. Но участвовали не для того, чтобы какие-то комментарии давать, мы такие же обыкновенные люди, как и все, так же стояли в толпе, так же смотрели на происходящее, на беспредел этих ментов, этого ОМОНа и всех на свете.

КОРРЕСПОНДЕНТ: С ваше дочерью сегодня хорошо полиция обходилась, она не пострадала?

Т. ЛОЗОВА: Ее никто не трогал, она спокойно передвигалась.

КОРРЕСПОДЕНТ: Кстати, сама Таня давала объяснения, откуда у нее родилась такая идея — показать такой жест на камеру в сторону Воробьева?

Т. ЛОЗОВА: Я у нее не спрашивала, просто спросила, что это было. Она говорит: «Ничего». Пока люди не заострили на этом внимание, и я не заостряла — ну посмотрела и посмотрела. Скажу вам откровенно, у нас два кота, они с ними играют. И у них есть определенные танцы, когда они машут вот так руками и делают так по горлу: «Кхыть». Тот же самый жест она сделала и с ним. Поэтому когда думали, что она чего-то там, нехороший знак ему сделала, по большому счёту там ничего особенного и нету.

КОРРЕСПОНДЕНТ: То есть, это просто игровой жест?

Т. ЛОЗОВА: Конечно, конечно. Здесь вообще ничего такого нет. Это такие у них.. Ну, свое отношение, может, выразила. Она же играет со своими животными. У нас два кота и две дочки. Они друг напротив друга садятся с этими котами, то танцуют с ними, то трясут их, то вот так показывают. То же самое у нее здесь вылезло. Ничего тут такого особенного не случилось.

КОРРЕСПОНДЕНТ: То есть, это был непреднамеренный жест, и в нём никакой жестокости не заключалось?

Т. ЛОЗОВА: Нет, абсолютно.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы говорили, что ребенок потерялся. Потом нормально все было, вы нашли ее?

Т. ЛОЗОВА: Да, она была с сестренкой своей старшей, ей 16. Все уехали, Воробьев уехал, я позвонила и говорю: «Вы где?». Они говорят: «Мы ждём тебя».