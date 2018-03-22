Ещё
Разработана первая в мире сжимаемая металлическая бутылка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разработана первая в мире сжимаемая металлическая бутылка 

ИнформУпак 22 марта 2018
Бутылка KEEGO объединяет в себе лучшие качества пластиковой и металлической упаковки. Она очень прочная, благодаря применению специального титанового покрытия, а использование пластиковой основы позволило сделать ее сжимаемой.
Upakovano.ru сообщает, что новая бутылка рассчитана на долговременное хранение 710 миллилитров жидкости и весит чуть менее 100 г. Применение покрытия из эластичного титана позволяет сохранить вкус жидкости и полностью устранить привкус пластика. Пока не ясно, когда эта упаковка может появиться на прилавках магазинов. Ее сторонники инициировали на платформе Kickstarter сбор средств для скорейшего запуска KEEGO в производство.
ИнформУпак: последние новости
Старый добрый мешок в современном исполнении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек84
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение