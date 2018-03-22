Разработана первая в мире сжимаемая металлическая бутылка

Бутылка KEEGO объединяет в себе лучшие качества пластиковой и металлической упаковки. Она очень прочная, благодаря применению специального титанового покрытия, а использование пластиковой основы позволило сделать ее сжимаемой.

Upakovano.ru сообщает, что новая бутылка рассчитана на долговременное хранение 710 миллилитров жидкости и весит чуть менее 100 г. Применение покрытия из эластичного титана позволяет сохранить вкус жидкости и полностью устранить привкус пластика. Пока не ясно, когда эта упаковка может появиться на прилавках магазинов. Ее сторонники инициировали на платформе Kickstarter сбор средств для скорейшего запуска KEEGO в производство.