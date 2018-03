Ирина Шейк поздравила с днем рождения свою «татарскую сестру», опубликовав в сети ее обнаженную фотографию

Снимок Ирина Шейк сопроводила трогательными словами.

Российская модель Ирина Шейк поздравила свою близкую подругу и «татарскую сестру» коллекционера Ингу Рубинштейн, опубликовав ее обнаженную фотографию на своей страничке в Instagram.

На снимке в стиле-ню Инга Рубинштейн загадочно смотрит вверх в пиджаке, который прикрывает только ее плечи.

Публикацию Ирина Шейк сопроводила трогательным поздравлением.

If @ingarubenstein didn’t exist, we’d have to create her.. So happy and blessed to have a friend like u! You are everything and more.. always there to make me laugh My Tatar sister Happy bday my love! Love you Публикация от irinashayk (@irinashayk)

20 Мар 2018 в 5:17 PDT — Если бы Инги Рубинштейн не существовало, мы должны были бы её придумать. Я так благодарна и счастлива иметь такую подругу, как ты. Ты всегда заставляешь меня смеяться, моя татарская сестра. С днём рождения! Люблю тебя, — написала российская модель под публикацией.

Ирина Шейк и Инга Рубинштейн дружат очень давно. Подруги часто появляются вместе на светских мероприятиях. Сама коллекционерша считает Ирину Шейк членом своей семьи.

… to the best Mom in the world … Can’t imagine our lives without You @irinashayk … the rest of the birthday wishes we keep to our selves …

Публикация от Inga Rubenstein (@ingarubenstein)

