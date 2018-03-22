Арсение Тодираш: «Раньше мог сорвать свой концерт»

— С каким цветом вы себя ассоциируете?

— Я очень люблю синий.

— Приходилось ли вам говорить, что вы читали Шопенгауэра, хотя вы его не читали?

— А я его и правда не читал. Как видите, не скрываю.

— Когда-нибудь в приступе ярости вы били посуду, рвали газеты, швырялись предметами?

— О да! Вообще психологи даже советуют иногда бить посуду, чтоб выпускать лишний пар.

— Случалось вам передаривать подаренные подарки?

— Не припомню такое! К подаркам отношусь всегда с особым трепетом.

— Что может заставить вас покраснеть?

— Какая-то неловкая ситуация на сцене, где много зрителей, или в интервью что-то может смутить.

— Ваша реакция при виде собственного двойника?

— Сложно представить, потому что пока таких случаев не было.

— Самая неожиданная выходка, которую вы себе позволили?

— Раньше мог сорвать свой концерт, если организаторы не выполняли условия райдера.

— К каким порокам вы испытываете наибольшее снисхождение?

— Наверное, ни к каким. Каждый человек должен работать над собой.

— Ваше главное достоинство?

— Мы с моей партнершей по дуэту Arsenium&Mianna — настоящие! Как в жизни, так и на сцене.

— Каким талантом вам хотелось бы обладать?

— Хотел бы научиться летать.

— Вы знаете точную сумму, которая лежит в вашем кошельке?

— Все на картах, в кошельке почти ничего нет.