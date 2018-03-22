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Арсение Тодираш: «Раньше мог сорвать свой концерт»
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Арсение Тодираш: «Раньше мог сорвать свой концерт» 

WomanHit.ru 22 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
— С каким цветом вы себя ассоциируете?
— Я очень люблю синий.
— Приходилось ли вам говорить, что вы читали Шопенгауэра, хотя вы его не читали?
— А я его и правда не читал. Как видите, не скрываю.
— Когда-нибудь в приступе ярости вы били посуду, рвали газеты, швырялись предметами?
— О да! Вообще психологи даже советуют иногда бить посуду, чтоб выпускать лишний пар.
— Случалось вам передаривать подаренные подарки?
— Не припомню такое! К подаркам отношусь всегда с особым трепетом.
— Что может заставить вас покраснеть?
— Какая-то неловкая ситуация на сцене, где много зрителей, или в интервью что-то может смутить.
— Ваша реакция при виде собственного двойника?
— Сложно представить, потому что пока таких случаев не было.
— Самая неожиданная выходка, которую вы себе позволили?
— Раньше мог сорвать свой концерт, если организаторы не выполняли условия райдера.
— К каким порокам вы испытываете наибольшее снисхождение?
— Наверное, ни к каким. Каждый человек должен работать над собой.
— Ваше главное достоинство?
— Мы с моей партнершей по дуэту Arsenium&Mianna — настоящие! Как в жизни, так и на сцене.
— Каким талантом вам хотелось бы обладать?
— Хотел бы научиться летать.
— Вы знаете точную сумму, которая лежит в вашем кошельке?
— Все на картах, в кошельке почти ничего нет.
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