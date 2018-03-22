«На фронте всякое бывало…». Холодец из шкуры и мамина ладанка

Ко Дню Победы АиФ-Югра открыла проект «На фронте всякое бывало… ». В каждой семье хранятся фронтовые истории — курьезные и героические. Поделитесь ими с нашими читателями. А открывают проект истории из старых блокнотов журналиста Альбины Глухих.

Холодец из шкуры

Хантымансиец Измаил Хайруллович Муратов воевать начал с восемнадцати лет, защищая Ленинград. Тяжело было — холодно, голодно, но оборону в городе держали крепко. Перед новым 1942 годом выдали полушубки, меховые рукавицы, кормить стали лучше. В январе осколком мины парня ранило в голову. Кто его вытащил, Измаил так и не узнал. «Меня спасли каска, теплая шапка, да и лоб оказался крепким», — шутя, проанализировал Измаил Хайруллович. Отлежался в госпитале до весны, будто на отдыхе, а потом с группой выздоровевших отправился на передовую. По дороге путникам попалась деревенька, где солдаты решили переночевать. Все разбрелись по уцелевшим избам. Муратов тоже зашел в убогий домишко. На скамейке сидел старичок, одетый непонятно во что, на ногах -под стать и валенки, а на столе стояла миска, прикрытая тряпкой. Значит, у деда есть еда, а у Измаила в вещмешке — паек, данный в дорогу. «Ты, солдат, мой холодец есть не будешь, он сварен из старой коровьей шкуры», — дед снял тряпку — в чашке была серая масса с дурным запахом. Муратов отодвинул дедов холодец, из рюкзака вынул хлеб и колбасу. Наелись. «А теперь дед, снимай свои чуни, отдай мне взамен моих валенок». У старика — слезы на глазах. Упал перед солдатом на колени: «Дай Бог тебе живым остаться!».

Утром группа продолжила путь до передовой.

Помогла мамина ладанка

Начальником пристани Усть-Балыка (современный Нефтеюганск) в 1960-х годах был участник войны, мужчина средних лет. Мое интервью, в первую очередь, касалось промышленного развития Усть-Балыка. Фронтовое прошлое собеседника меня тоже интересовало, но он неохотно отнесся к моему вопросу. Вздохнул. «Контузило меня в бою сильно, сознание я потерял. Очнулся в плену, и меня сразу потащили на допрос. Допрашивали два офицера. Я молчал. Тогда они стали втыкать под ногти иголки. Боль невыносимая. Как ни удивительно, но она обострила память, напомнила о махорке в кармане. Извернувшись, я выхватил горсть табака и бросил офицеру в глаза. Он взвыл, все бросились к нему, а я выскочил в открытое окно и побежал по полю. Никто в меня не стрелял, потому что оно было заминировано, и гибель моя была неизбежной. Как я достиг нашего края целым и невредимым, одному Богу известно. Только я точно знал — спасла меня мамина ладанка с молитвой».

От редакции: Фронтовые истории своей семьи присылайте на адрес korba@idnu.ru или по почте: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46. Ваши истории будут опубликованы в газете и на сайте «АиФ-Югра». А авторы трех самых интересных историй получат в подарок редкое издание АиФ — «Детская книга войны», в которой собраны все найденные дневники детей войны.