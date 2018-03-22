Молимся и танцуем: в Подмосковье накрыли странную клинику для наркоманов

В Подмосковье полиция и ФСБ проверили реабилитационный центр, где незаконно удерживали пациентов.

Подозрительная клиника, где якобы помогали справиться с алкогольной и наркотической зависимостью, располагалась в одном из частных домов в Раменском районе. Там правоохранители обнаружили 15 человек. По данным полиции, пациентов заставляли молиться по несколько раз в день, принудительно читать религиозную литературу и никуда не выпускали.

— Берем карточки молитвенные, встаем по кругу и под музыку начинаем молиться. Кто хлопает в ладоши, кто танцует.

— А если кто-то не хочет выходить на молитвы?

— Говорят, ты не будешь телевизор смотреть, не будешь звонить родителям по выходным, добавки каши не положат.

В помещении также замечены ящики для пожертвований. Возможно, деньги тоже собирали принудительно. Пока заведено административное дело о нарушении свободы вероисповедания. Проверка в отношении клиники продолжается.