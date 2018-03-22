И шашечки, и ехать! Эволюция таксиста

22 марта — Международный день таксиста. Праздник на самом деле очень московский. Извозчики — будущие таксисты — стали частью не только истории, но и сегодняшней топографии Москвы.

Улица Тверская-Ямская, улицы Ямского Поля… Да-да, это все про них, про извозчиков. Именно здесь, на этих улицах, ямщики когда-то и жили. Прекрасно помню времена, когда таксист в Москве стоял очень-очень близко к вершине социальной пирамиды.

Вы помните этих хамоватых мужчин с широкими сытыми лицами? О… Они все время ехали в парк, а останавливались «по руке», только видя в этой самой руке красненькую советскую десятку. При этом «два счетчика» требовали как само собой разумеющееся. Московский советский таксист был полон чувства собственного достоинства, слегка презрителен, но, надо отдать должное, хорошо знал город. Кстати, эта человеческая порода прекрасно себя чувствовала еще и в 2000-е, а вот в 2010-е все резко начало меняться. Именно тогда был принят Закон «О такси», и перевозки стали лицензировать. Лицензирование, кстати, власти сделали совершенно бесплатным, что, с одной стороны, выбило почву из-под ног у десятков тысяч «бомбил», а с другой — вывело на рынок около 55 тысяч вполне легальных таксистов. Но настоящая революция произошла около четырех лет назад. Рынок такси-услуг захватили интернет-агрегаторы заказов, которые буквально обрушили цены. Как результат такси превратились из элитмобиля для среднего и высшего класса во вполне доступный общественный транспорт буквально для всех. Изменился и сам таксист. Он стал вежлив, услужлив, исполнителен и, главное, быстр. Ведь его благополучие теперь зависит не от дружбы с тетей-диспетчером, подбрасывающей выгодные заказы, а от того, сколько он клиентов успеет за смену обслужить.

Вот и крутится современный московский таксист как белка в колесе, не гнушаясь даже самыми мелкими заказами. И подает машину быстро, и два счетчика не вымогает, и о чаевых молчит. А потому что конкуренция. Не повезешь ты — повезет другой. Мне кажется, это справедливо. С праздником, таксисты!