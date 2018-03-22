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Школьники окружной столицы изобретут «домашних роботов»
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Школьники окружной столицы изобретут «домашних роботов» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 22 марта 2018
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске стартует конкурс «Робостанция Поколения М». Юные таланты из Ханты-Мансийска придумают, как будут выглядеть дома будущего. Принять участие и придумать своего робота для «умного дома» сможет любой ребенок от 6 до 14 лет. При оценке работ юных роботехников, жюри будет учитывать оригинальность идеи, полезность робота в быту, и сложность конструкции. Отдельное внимание будет уделено качеству сборки, внешнему виду экспоната и его соответствию теме конкурса. Роботы должны быть построены с использованием деталей различных конструкторов и обязательно иметь движущиеся элементы. Авторы лучших проектов получат призы от организаторов конкурса — современные гаджеты.
Чтобы принять участие в робосостязании, нужно до 20 апреля 2018 года загрузить видео созданного робота на сайт «Поколение М», а также отправить его по адресу kvantorium86@gmail.com, указав в теме письма: «Поколение М». Лучшие участники смогут представить своих роботов и защитить проект 28 апреля на площадке Кванториума в Ханты-Мансийске. Более подробно узнать об условиях конкурса можно по телефону 89505353126 и на сайте Кванториума.
Дополнительно все участники регионального этапа «Робостанции» автоматически проходят в федеральный этап конкурса проекта «Поколение М». Главный приз — обучение в настоящей «Робошколе» в Москве.
Напомним, что «Поколение М» — это комплексная благотворительная программа, которая объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. Более подробно о проекте можно узнать на сайте pokolenie.mts.ru. Конкурс проходит при поддержке Департамента образования и молодежной политики Югры.
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