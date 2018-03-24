Ещё
Депутат Сибагатуллин заявил, что не хотел оскорблять журналистов и готов извиниться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутат Сибагатуллин заявил, что не хотел оскорблять журналистов и готов извиниться 

ТАСС 24 марта 2018
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин заявил, что не хотел оскорблять журналистов, которых ранее назвал «слугами», и готов принести извинения. По его словам, он солидарен с позицией "Единой России" в части уважения к труду представителей СМИ, озвученной замсекретарем генсовета партии, депутатом Госдумы Евгением Ревенко.
В пятницу Сибагатуллин, комментируя реакцию ряда российских СМИ, которые выступили против решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики по делу депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах, назвал журналистов «слугами». В ответ на это Ревенко, который в прошлом занимал пост заместителя генерального директора ВГТРК, подчеркнул, что мнение Сибагатуллина является сугубо личным и не отвечает позиции всей партии «Единая Россия». После этого в СМИ появился комментарий депутата от Татарстана, который напомнил, что избирался в Госдуму по одномандатному округу, высказав мнение, что «одномандатник — это не „Единая Россия“ и, в свою очередь, предложив самому Ревенко извиниться.
Со своей стороны замсекретаря генсовета единороссов на своей странице в Facebook предложил Сибагатуллину принести извинения журналистскому сообществу, а не уходить в пикировки с однопартийцами.
Комментируя в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС сложившуюся ситуацию, Сибагатуллин пояснил, что был неправильно понят. Он отметил, что в отличие от депутатов, которых называют „слугами народа“, журналистов порой можно охарактеризовать как слуг руководителей своих изданий или инвесторов, спонсирующих СМИ. Такое положение дел, полагает парламентарий, приводит к тому, что у журналистов не всегда есть возможность свободно высказывать свое мнение. Поэтому, уверен он, необходимо принять ряд норм, направленных на их защиту. „Я первый подпишусь под этим“, — заверил он.
Сибагатуллин также выразил солидарность с позицией партии, которая, как отмечал ранее Ревенко, уважительно относится к труду журналистов. „Да, конечно“, — ответил депутат на соответствующий вопрос. „Я никого не обижал, фамилии никакие не называл. Я могу извиниться, но не знаю перед кем“, — заявил Сибагатуллин.
При этом, он сообщил, что намерен встретиться во вторник, в течение пленарного дня в Госдуме, с депутатом Ревенко, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
ТАСС: последние новости
Избившим мальчика-инвалида в Покрове подросткам поступают угрозы в интернете "Не пьешь месяц — тебе добавляется коэффициент к окладу" Во Владимирской области провели экстренное заседание комиссии по делам подростков
 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Корабль-призрак прибило к берегам США56
Модель удалила ребра и все зубы для красоты29
Русский Тарзан: мужчина 60 лет жил в дикой природе200
Мужчина прыгнул в ущелье с дочерью на руках3
«Мороженки» из Владивостока заплывали меж льдин6
Видео
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
00:39
Сотни уток остановили движение во Вьетнаме
Безумный мир
00:10
Остров Крит превратился в Марс
Безумный мир
01:03
Корабль-призрак прибило к берегам США
Истории
01:00
Упитанный котище предотвратил драку
Безумный мир
15:48
«Мороженки» из Владивостока заплывали меж льдин
Безумный мир
00:18
Мужчина прыгнул в ущелье с дочерью на руках
Безумный мир
00:46
Китайская космическая станция падает на Землю
Безумный мир
00:48
Надеть за 2 секунды: фокусница бьет рекорды
Безумный мир
00:20
И снова они: НЛО возле Луны сняли на камеру
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение