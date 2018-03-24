Депутат Сибагатуллин заявил, что не хотел оскорблять журналистов и готов извиниться

В пятницу Сибагатуллин, комментируя реакцию ряда российских СМИ, которые выступили против решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики по делу депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах, назвал журналистов «слугами». В ответ на это Ревенко, который в прошлом занимал пост заместителя генерального директора ВГТРК , подчеркнул, что мнение Сибагатуллина является сугубо личным и не отвечает позиции всей партии «Единая Россия». После этого в СМИ появился комментарий депутата от Татарстана, который напомнил, что избирался в Госдуму по одномандатному округу, высказав мнение, что «одномандатник — это не „Единая Россия“ и, в свою очередь, предложив самому Ревенко извиниться.

Со своей стороны замсекретаря генсовета единороссов на своей странице в Facebook предложил Сибагатуллину принести извинения журналистскому сообществу, а не уходить в пикировки с однопартийцами.

Комментируя в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС сложившуюся ситуацию, Сибагатуллин пояснил, что был неправильно понят. Он отметил, что в отличие от депутатов, которых называют „слугами народа“, журналистов порой можно охарактеризовать как слуг руководителей своих изданий или инвесторов, спонсирующих СМИ. Такое положение дел, полагает парламентарий, приводит к тому, что у журналистов не всегда есть возможность свободно высказывать свое мнение. Поэтому, уверен он, необходимо принять ряд норм, направленных на их защиту. „Я первый подпишусь под этим“, — заверил он.

Сибагатуллин также выразил солидарность с позицией партии, которая, как отмечал ранее Ревенко, уважительно относится к труду журналистов. „Да, конечно“, — ответил депутат на соответствующий вопрос. „Я никого не обижал, фамилии никакие не называл. Я могу извиниться, но не знаю перед кем“, — заявил Сибагатуллин.

При этом, он сообщил, что намерен встретиться во вторник, в течение пленарного дня в Госдуме, с депутатом Ревенко, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.