Оскорблять журналистов и называть их слугами неприемлемо, заявили в Госдуме

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Фатих Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов «слугами» и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, «прижать хвосты».

"Странно видеть подобного рода заявления от однопартийца. Тем более что позиция «Единой России» в отношении журналистского сообщества однозначна: партия всегда уважительно относилась и будет относиться к тяжелому и часто самоотверженному труду тысяч и тысяч журналистов, мужчин и женщин, которые служат интересам общества. И оскорблять их, называть «слугами» — неприемлемо", — написал Ревенко в Facebook.

"Мы, депутаты, прежде всего сами являемся слугами народа, и не стоит об этом забывать. Коллеге Сибагатуллину, я считаю, надо бы просто извиниться, а не уходить в пикировки на тему: «кто более партии истории ценен», — добавил он.