Прославившийся унижением «лейтенантика» депутат назвал журналистов слугами

«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу», — заключил 67-летний парламентарий из Татарстана.

Сибагатуллин прославился другим резонансным высказыванием в октябре 2017 года. На совещании депутатов в Казани разразился бранью в адрес сотрудников ГАИ . Лейтенант ГИБДД остановил его автомобиль для досмотра, что народному избраннику крайне не понравилось.

«Написано «Госдума» (в удостоверении — прим. "Ленты.ру" ), а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я, говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: «Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!»», — возмутился Сибагатуллин.