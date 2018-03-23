В «Единой России» раскритиковали депутата, назвавшего журналистов «слугами»

"Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов «слугами». Она не имеет ничего общего с позицией «Единой России» и наших депутатов", — заявил Ревенко.

По словам депутата, партия «Единая Россия» всегда относилась к журналистам с исключительным уважением, а «бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии». «Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества», — сказал Ревенко.

"Если кто-то этого не понимает, пожалуйста, обращайтесь в президиум Генсовета партии, мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести", — подытожил замсекретаря.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Фатих Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов «слугами» и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, «прижать хвосты».

"Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу", — приводит портал слова депутата.

Сам Слуцкий назвал обвинения «поклепом». В среду комиссия по этике рассмотрела «дело Слуцкого» и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.