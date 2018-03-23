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В «Единой России» раскритиковали депутата, назвавшего журналистов «слугами»
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В «Единой России» раскритиковали депутата, назвавшего журналистов «слугами» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», бывший заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Ревенко назвал крайне возмутительной и некорректной позицию своего однопартийца Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов «слугами». Заявление Ревенко приводится на сайте партии.
"Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов «слугами». Она не имеет ничего общего с позицией «Единой России» и наших депутатов", — заявил Ревенко.
По словам депутата, партия «Единая Россия» всегда относилась к журналистам с исключительным уважением, а «бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии». «Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества», — сказал Ревенко.
"Если кто-то этого не понимает, пожалуйста, обращайтесь в президиум Генсовета партии, мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести", — подытожил замсекретаря.
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Фатих Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов «слугами» и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, «прижать хвосты».
"Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу", — приводит портал слова депутата.
Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам Слуцкий назвал обвинения «поклепом». В среду комиссия по этике рассмотрела «дело Слуцкого» и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.
После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы «Дождь» и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; «Коммерсант» объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета «Ведомости» сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.
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