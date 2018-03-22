Пике: «Когда-то в раздевалке „МЮ“ у меня зазвонил телефон и Кин просто взбесился. Я чуть не обделался»

"Это был один из моих первых матчей за «МЮ». Мы сидели в раздевалке и я очень нервничал. Только представьте. Мне 18 лет, я надеваю гетры, а рядом со мной сидят ван Нистелрой, Гиггз и Фердинанд. Мне хотелось стать невидимкой. Мы сидим и ждем тренера, который произнесет речь перед матчем. Раздевалка очень маленькая и я сижу прямо перед Роем Кином. Мы практически касаемся друг друга ногами из-за отсутствия свободного места.

И вдруг я чувствую легкую вибрацию и слышу бзззз, бзззз… Тут Кин начинает осматривать раздевалку. И я понимаю, что это мой телефон. Я оставил его в кармане штанов в сумке забитой вещами — прямо за головой Роя.

Рой ищет источник шума и выглядит как маньяк. Он похож на Джека Николсона из фильма «Сияние». Рой кричит на всех: «Чей это телефон?». Все молчат. Он спрашивает снова и снова. Потом я тихо говорю: «Извините, это мой». Кин обнимает меня, смеется и говорит не париться…

Хотя, я сейчас шучу. Кин просто сошел с ума, взбесился у всех на глазах. Это было невероятно. Я чуть не обделался. Но это был хороший урок", — рассказал Пике.

Напомним, что Пике выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2008 годы.