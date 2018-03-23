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«Так выглядеть в 60 невозможно»: Пригожин поздравил Сюткина с днем рождения
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«Так выглядеть в 60 невозможно»: Пригожин поздравил Сюткина с днем рождения 

Eva.ru 23 марта 2018
Фото: Eva.ru
22 марта известный певец Валерий Сюткин отпраздновал 60-летие. Многие знаменитости в своих микроблогах поздравили артиста с этой датой. Среди них и Иосиф Пригожин, который особо подчеркнул, что своей внешностью его коллега словно опровергает все законы природы.
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на своей официальной странице в Инстаграме совместную фотографию с Валерием Сюткиным, который отметил 60-летний юбилей. Мужчина поздравил Заслуженного артиста России с днем рождения и особый упор сделал на том, как последний выглядит в свои годы. «Дорогой Валера! Поздравляю тебя с юбилеем! Так выглядеть в 60 невозможно. Ты опровергаешь все законы природы, и это супер. Ты лучший мотиватор для всех нас. Не меняйся, пожалуйста»
Подписчики Пригожина, конечно же, присоединились к его словам и сами начали писать в комментариях пожелания в адрес Сюткина. Правда, еще одна деталь на снимке вызвала повышенный интерес с их стороны. Интернет-пользователи принялись шутить над головным убором продюсера, в котором он предстал перед ними. «Глядя на панаму, так и хочется напеть рыбинским голосом… „Привет с большого бодуна“ „Присоединяюсь к Вашим поздравлениям! 60! Как говорится, не верю. Хочется пожелать Валерию здоровья и исполнения его мечт, достижения поставленных целей“ „На 60 лет точно не выглядит, намного моложе“ „Всегда молодой Сюткин“ „С днём рождения! Это нереально, 60? Вот это да“ „Шляпа — вообще огонь“ „Шапочка-отпад“ Кстати, некоторые подписчики отметили, что молодость Сюткину, в отличие от Пригожина, придает его прическа, а самому Иосифу в шутку предложили еще и не есть по ночам, чтобы выглядеть в 60 так же, как его коллега.
А некоторое время назад Валерия поделилась секретом, как им с Иосифом Пригожиным удается пронести сквозь годы любовь и уважение друг к другу. Для иллюстрации своего метода певица прибегла к фотошопу, который немало повеселил ее поклонников.
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