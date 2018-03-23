Из-за чего в православии не принято кремировать

Православная традиция погребения, когда тело человека укутывает саван, а само оно помещается в гроб и опускается в землю, восходит к иудейскому обряду, согласно которому предали земле тело Господа Иисуса Христа

Когда Спаситель испустил дух на кресте, его тело сняли, омыли и умастили благовониями, а затем завернули в погребальное покрывало, скрыли «в пещере» (заранее сделанной в камне могиле) и завалили вход в нее огромным камнем. Тело Господа пребывало в пещере той до третьего дня, а потом Он воскрес, о чем свидетельствовали многие современники.

Три причины

Именно с верой в воскресенье тела связан православный обычай хоронить усопших в земле. В Символе веры сказано: «чаю воскресения мертвых» (то есть жду, ожидаю того времени, когда мертвые воскреснут), это значит, что после второго пришествия Христа каждый умерший воскреснет в своем теле так же, как это случилось с Иисусом. Однако это лишь одна причина, по которой ортодоксы к трепетом относятся к телу почившего.

Вторая причина связана с тем, что ничего в этом мире не происходит без участия Творца. Он всеведущ, и все происходит по Его повелению или попустительству: рождение человека, его становление, события жизни и смерть.

Процесс разложения тела христианина («В пoте лица твoегo будешь есть хлеб, дoкoле не вoзвратишься в землю, из кoтoрoй ты взят, ибo прах ты и в прах вoзвратишься». Бытие 3:19), дoлжен происходить естественно, как происходят все процессы на земле: смена времен, течение времени, приливы и отливы. Верующие считают, что они не праве вмешиваться в этот процесс.

А иногда происходит так, что Господь, сохраняя тело умершего человека нетленным, указывает на то, что душа усопшего обрела рай, а сам он теперь может почитаться святым. Если бы христиане придерживались традиций кремации, то многих святынь сейчас не существовало бы, как не было бы и многих чудес, явленных через них миру.

Самыми почитаемыми мощами в мире являются мощи Святителя Николая Мирликийского, а в России почитаются мощи Сергия Радонежского , Серафима Саровского, Матроны Московской и других святых, просиявших в нашей стране.

В Сербии православные люди до сих пор вспоминают кощунство турка Синан-паши, который в конце XVI века сжег мощи святого Саввы на горе Врачаре.

Третья же причина, по которой сожжение тела почившего в среде верующих невозможна, — это отношение к телу усопшего, как к сосуду души, сотворенному Богом и потому требующего к себе уважения.

Кремация — возврат язычества?

Кремация покойника восходит к язычеству и всевозможным суевериям, которыми оно наполнено. Во-первых, в язычестве принято считать, что душа умершего человека остается заключенной в теле, особенно в том случае, если покойный скончался каким-нибудь необычным способом, например, его задушили. В таком случае требовался обряд уничтожения тела для того, чтобы освободить душу.

Во-вторых, часто необразованные люди боялись, что в тело покойника вселится чья-либо бродящая по земле душа, либо злой дух, и умерший вернется домой и принесет несчастье близким. Сжигая тело, они хотели обезопасить себя от такого поворота событий.

В-третьих, кремация умерших связывалась с поклонением огню, которому надо было принести жертву, чтобы умилостивить стихию и чтобы душа человеческая, оседлав дым, вознеслась на небо к богам.

Атеистическая мода

Сотни лет православные люди хоронили своих предков на кладбищах, и только после революции, когда к власти пришли безбожники, усопших стали сжигать. «Души нет, за гробом ничего нет, следовательно, и относится с уважением к телу умершего, не надо», — решили пришедшие к власти. Первый крематорий возник в России в 1920 году, большевики специальными указами принуждали сжигать тела почивших.

Современное общество, в силу перерыва в 70 лет, когда множество традиций были утеряны, является наследником атеистических традиций захоронения. Наш современник, старец Паисий Сятогорец говорил, что современные нигилисты сжигают тела умерших, потому что желают разложить душу челoвека. Хoтят, чтобы в мире не осталось ничегo, чтo могло бы напомнить ему о родных, о вере его предков, об их славных делах. Нигилисты хотели бы оторвать современных людей от Евангелия, заставить их забыть о Царстве Божьем и навязать суетную современную жизнь.

По данным, которые в 2015 году приводило агентство РСН, в столице России и в Санкт-Петербурге родственники сжигают в крематориях 60% усопших.

Русская православная церковь на сегодня единственная сила, которая выступает против кремации. И дело не в том, что Творцу сложно воскресить тело кремированного: Ему как раз подвластно все, в том числе и воскрешение тела из рассеянных по земле и воде атомов. Однако дело в том символическом отречении от Него, которое происходит каждый раз, когда люди предают тело почившего огню. К кремации отрицательно отношение не только Русской церкви, но православных церквей Греции и Сербии.

Раннехристианский писатель и философ Марк Мануций Феликс, живший всего полтора столетия спустя после Голгофы, в своих трудах писал о том, что верующие во Христа люди не боятся ущерба их бренному телу и не опасаются какого-нибудь особого способа погребения, но стараются придерживаться традиций предавать тело земле, то есть отдавать дань традициям «старым и лучшим».

Сейчас священники православных церквей закрывают глаза на кремацию только в самых исключительных случаях, например, когда православный человек живет и умирает в Японии, где законодательно утверждена кремация и где людей не хоронят в землю, но до революции кремированных людей даже не отпевали.