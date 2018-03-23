«Надоело!»: экс-звезда «Дома-2» Саша Артемова старается не смотреть телевизор

23-летняя Александра Артемова поделилась своими мыслями по поводу ценностей в современном мире. Она указала на то, что в наше время наблюдается сомнительная популярность передач, которые пропагандируют насмешки людей друг над другом. Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» указала на то, что сама старается не смотреть телевизионные программы.

Саша Артемова любит размышлять о жизни. На днях она решила поднять вопрос деградации общества, который ее сильно беспокоит. Красавице, которая известна как одна из самых ярких экс-участниц телепроекта «Дом-2», как не странно, не нравится то, что показывают по телевизору: «Если иногда задуматься, знаете, что сейчас дороже всего в мире? Приучены слушать тех, кто на виду. Показывают одного козла отпущения, а потом он становится звездой. Вскоре, как и всегда, забывают об этом и он становится просто классным».

По словам Александры, на телевидении модно осуждать поведение людей. Артемова указала на то, что предметом обсуждения зачастую становятся внешний вид человека, его заработок или отсутствие оного, внешность, пагубные привычки, поведение: «Самый мощный товар и крупный заработок — это закидать „неправильного“ человека. Неподходящего в рамки социума. Выстрелить самому и показать — а я же не такой! Показать на всеобщее обозрение и заработать на этом денег. У телевидения нет цели, скажем так, поставить человека на правильный путь. Есть цель заработать. Много заработать!» Артемова считает, что люди подобны друг другу. Она задалась вопросом, стоит ли показывать на телеканалах «моральные суды» над «виновными». Саша полагает, что «забрасывать камнями» другим любят те, кто имеют схожие проблемы с «объектом линчевания», но не показывают этого: «Мне уже тошновато смотреть передачи, (опять же, которые навязывают нам) как одной изменили, третий бросил ребенка, а четвертая мужчину поделить не может. И не только поэтому я стараюсь не смотреть ТВ. Надоело! Я хочу видеть позитив, хорошее кино, юмористические передачи. И так насилия и издевательства полно, но мы не судьи, чтобы судить и орать с пеной у рта в микрофон. На нас зарабатывают, нам навязывают и мы это едим».

Многие подписчики Саши Артемовой посчитали, что она указала на прописные истины, которые для умных людей вовсе не являются открытием. Но были и те, кто обратил внимание, что она сама стала популярной благодаря участию в «Доме-2» — одной из самых скандальных программ на ТВ: «Ты права, по телевизору смотрю только юмор. Он в какой-то степени показывает основные проблемы современного общества». «По телевизору показывают много пропаганды. Хочу прийти к тому, чтобы вообще не смотреть его». «Каждый видит то, что хочет увидеть. Позитивный человек чаще замечает хорошее, а негативный — плохое. По тому, как человек относится к той или иной ситуации, можно судить о том, какова его жизнь в целом».

«Сказала… А сама на «Доме-2» о мире во всем мире говорила? Свет, любовь и добро в массы несла?» «Ну, ты прежде чем писать, смотри чтоб слова и действия не расходились. А то „Дом-2“ — яркий пример. Там никто не изменяет, никто не бросает и никто мужиков не делит». «Двойные стандарты. „Дом-2“ — одна из таких передач, куда вы, Саша, как раз и отправились!»

Недавно подписчиков возмутила безграмотность Саши Артемовой. Девушка оставила в своем микроблоге пост, который расстроил ее поклонников и порадовал недоброжелателей, которые посчитали, что она плохо знает русский язык.