Как правильно одеваться в пост

Говоря о внешней стороне поста, полезно вспомнить слова Христа, обращённые к ученикам: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Пост с ветхозаветных времён был выражением скорбных покаянных чувств. Однако в Ветхом завете пост — это прежде всего жертва. Обычно он был способом умилостивления Бога, отвращения Его гнева от народа, выражением раскаяния людей. Именно потому, что пост зачастую был связан с какими-либо трагическими событиями, он сопровождался особыми внешними ритуалами.

Так, среди иудеев был обычай в знак особой скорби посыпать голову пеплом, разрывать на себе одежды и надевать ветхие рубища, выражая таким образом своё горе. Многие ветхозаветные праведники постились так, будучи при этом искренними в своих покаянных чувствах. Однако ко времени Христа среди иудеев распространилась «мода» на внешнее благочестие и то, что раньше было лишь выражением подлинной глубокой внутренней скорби стало маской для стяжания славы среди людей.

В Новом завете пост приобрёл иной смысл. Для христиан пост — это не жертва, не умилостивление и даже не скорбь. Это время особой сосредоточенности на движениях своей души и своём устремлении к Богу.

Пост стал одним из способов очищения души, средством преодоления греха, противостояния ему и приближения к Богу. Потому Христос и призывает постящихся «умыть своё лицо и помазать голову», что считалось у евреев выражением радости и торжества.

Так что вопрос о том, во что верующему одеваться в пост имеет простой ответ: в то же, во что и обычно, сообразно вкусу, настроению и обстоятельствам, исходя из этических и эстетических критериев. Ведь любой пост прежде всего имеет целью поспособствовать обновлению души, а не гардероба.