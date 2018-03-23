Ещё
«Новая задача — новая жизнь»: стартовала рекламная кампания к Киевскому Международному Фестивалю Рекламы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Новая задача — новая жизнь»: стартовала рекламная кампания к Киевскому Международному Фестивалю Рекламы 

Sostav.ru 23 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Агентство Scholz & Friends Kyiv создало рекламную кампанию для 19-го Киевского Международного Фестиваля Рекламы, которую объединила концепция «Новая задача — новая жизнь». Прием работ на КМФР открыт до 20 апреля.
Всем знакома фраза «побывать в чужой шкуре», не так ли? Именно она в точности передает ежедневный труд современного рекламиста. Чтобы понять своего потребителя — нужно прожить его жизнь, думать его мыслями, стать им. Каждый новый проект, новая задача — это новая жизнь, совершенно иная.
«Кто из нас будним вечером в баре не ныл перед друзьями, как скучно всю жизнь думать о чипсах и памперсах? А наутро приходил на работу и жадно вгрызался в очередной бриф, вызывая на помощь дух потребителя. Вот мы об этом, с удовольствием для себя и уважением к КМФР», — прокомментировал креативный директор Scholz & Friends Kyiv Святослав Спектор.
КМФР КМФР
fs disable
Sostav.ru: последние новости
Нос к носу #Медиа: Глеб Морев vs. Юрий Сапрыкин Умер Олег Жданов «Худею с суши» признали окончательно непристойным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек84
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение