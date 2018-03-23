Как привлечь счастье

Татьяна Ланская, журналист, преподаватель хатха-йоги Facebook Instagram

Есть такое утверждение во Вселенной (считайте за правило): «Если вы не цените того, что имеете сейчас, то как вы заметите то, чем одарит вас жизнь в будущем?» Работает? Попробуйте проверить. Начните практиковать благодарность. И совсем скоро щедрость судьбы станет для вас очевидной и от этого еще более невероятной.

Каждый вечер перед сном записывайте десять благодарностей за события, встречи, состояния или уроки, которые произошли с вами в течение дня. Одно обрадовало, другое разочаровало, что-то принесло опыт и сделало «ваше все» только лучше. Лайф-ассорти, поверьте, у каждого из нас весьма разнообразное, если быть предельно внимательным. И ваша личная «десяточка» через неделю-другую станет всего лишь разминочной тренировкой.

В будничной суете мы совсем разучились замедляться. Так, чтобы прям вдохнуть полной грудью, отложить гаджеты и выдохнуть. Цейтнот и переполненный делами ежедневник рука об руку спешат с нами с понедельника по понедельник. Какие еще благодарности? Кому? Не успевшего остыть кофе-то глотнуть некогда…

Я вас немного удивлю, сообщив, что жизнь полна сюрпризов, приятных и очень приятных. А те, что нам кажутся черно-белыми, всего лишь слабоокрашенные, и им порой имеет смысл сказать двойное, уверенное, крепкое такое спасибище! За то, что научили, сберегли, дали мощного пинка и заставили двигаться дальше.

Благодарите Вселенную, людей и, разумеется, не забывайте про себя.

— За что? — спросите вы.

— За разное!

За то, что проснулись, руки-ноги на месте, глаза видят, обоняние не подвело.

За то, что дождь наконец сменил засуху или гололедица парализовала город за часок-другой.

За то, что ребенок за целый день ни разу не заплакал.

За то, что бизнес-встреча прошла не очень успешно и будет над чем поработать, чтобы на следующей конкурентам не оставить ни единого шанса.

За то, что споткнулись у подъезда и наконец сломали каблук у любимых, но старых, как бабушкин сундук, туфель.

За то, что кого-то любите и кем-то любимы. Безусловно. По-настоящему. Или даже отчаянно.

А что делать, если вы в глубокой депрессии, мир кажется враждебным, а события жизни потеряли свою радостную палитру? Неужели оставлять дневник пустым?! Нет! Заполнять. Причем с силой, помноженной на десять раз! Если вы находитесь в отчаянии, то это задание как нельзя лучше вдохнет в вас жизнь.

Возьмите ручку, блокнот, да что блокнот — ватман, и выпишите все-все, что когда-либо приносило вам радость и вы были этому благодарны.

Думаете, сотня пунктов — это много?! Поверьте, поначалу может показаться сложным копаться в прошлом и выуживать из завалов приятные моменты, но спустя несколько минут вас будет не остановить и поток радостей выльется на бумагу.

По сути своей человеческая память так избирательна, что первое, что проявится в картинках воображения, — это будут какие-то поступки окружающих, значимые для вас на тот момент жизни. Скорее всего, всплывут истории из детства. Вот вечно занятой в командировках папа спешит домой с елкой наперевес прямо в канун праздника; вот образ мамы, которая всю ночь шила на старой, на ладан дышащей машинке Zinger костюм звездочки к утреннику. Вот старшая сестра наконец перестала ерепениться и взяла вас, маленькую, на пруд, гулять со своими взрослыми друзьями. Или это, например: вы в первый раз ехали на верхней полке плацкартного вагона, повсюду стоял запах жареной курицы, а дядька снизу все время чихал в свои длинные усы и читал газеты одну за другой. И да! Вы были бесконечно благодарны каждому из этих моментов, ведь они происходили с вами впервые и заставляли ваше сердце биться чаще.

Время шло, и вы повзрослели, заматерели, обнищали, разбогатели, стали циником, снобом, агностиком, несносным социопатом, популярным человеком — да мало ли, кем вы стали. Моментов, за которые вы искренне благодарны себе или окружающим, не уменьшилось. Просто вы с возрастом запретили себе их замечать, обесцветили их, обесценили.

А ведь любимый человек всю зиму выходил на 15 минут раньше по утрам из дома, чтобы прогреть вашу машину, соседка снизу перестала распеваться после 22:00, а коллега наконец усвоила, что не нужно угощать вас сладким, даже если десерт пекла любимая бабушка из Волгограда, и теперь два раза в неделю кладет вам сбоку от монитора только зеленые яблоки.

Благо дари. Благодари.

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