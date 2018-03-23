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Новогиреевцы посетили Бутовский полигон
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Новогиреевцы посетили Бутовский полигон 

Управа района Новогиреево 23 марта 2018
Фото: Управа района Новогиреево
Эта тяжелая для эмоционального восприятия экскурсия необходима тем, кто хочет знать полную и неприкрашенную историю своего Отечества.
Бутовский полигон — самое крупное в Москве и области место массовых расстрелов и захоронений, происходивших в тридцатые годы двадцатого века. С августа 1937 года по октябрь 1938 года здесь были расстреляны и захоронены двадцать тысяч семьсот шестьдесят человек — и это только те, имена которых известны. Сейчас Бутовский полигон — это место, где покоятся сотни мучеников, скорбное и святое место, где каждый может преклонить голову перед невинно убиенными. На Бутовский полигон 22 марта отправились получатели социальных услуг ГБУ ТЦСО «Новогиреево». Среди тех, кто посетил полигон, была К. М. Иванова. Здесь 9 марта 1938 года, восемьдесят лет назад, был расстрелян ее отец. Эта экскурсия, тяжелая и печальная история этих мест, тем не менее, необходима. Мы должны знать свою историю, знать все ее страницы, даже самые темные, чтобы помнить о жертвах, и сделать все, чтобы это не повторилось вновь.
Фото со страницы ТЦСО «Новогиреево» на фейсбук.
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