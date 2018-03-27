Костромичи начали оплачивать материнским капиталом детсады 

Костромичи начали оплачивать детские сады материнским капиталом, узнал KOSTROMA.TODAY. С января этого года действуют изменения в программе материнского капитала.
Теперь костромичи и жители других районов могут оплачивать детский сад до того, как ребенку исполнится 3 года.
«Материнский капитал разрешается использовать и на старшего ребёнка, если он посещает дошкольное учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Кроме того, изменились требования к дошкольной организации. Как и прежде она должна находиться на территории страны и иметь лицензию, но теперь не требуется предоставление сведений о государственной регистрации учебных программ.
Эта поправка расширила перечень организаций, в которых дети могут получить дополнительное образование.
За первые три месяца 14 семей в Костроме подали заявление на оплату детского сада из средств материнского капитала.