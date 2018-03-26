Костромичи не хотят отапливать улицы за свой счет

Костромичи жалуются на слишком горячие батареи в домах, узнал KOSTROMA.TODAY. Горожане говорят, что не хотят дышать таким воздухом и платить за него бешеные деньги.

Костромичка пожаловалась в городскую администрацию на то, что ей приходят огромные суммы за отопление.

«Получили очередную квитанцию (февраль 2018) по оплате за отопление, расчёт размера платы за коммунальные услуги раскрывает нам глаза. Начислено за расчётный период — 4351,22 руб. В предыдущий месяц январь— 3245,78 руб., за декабрь -3813,67 руб. Большинство собственников жилья бюджетники, пенсионеры. Я тоже на пенсии, получаю не такие и большие деньги, чтобы отапливать своей пенсией улицу», — говорит женщина.

Костромичка рассказала, что вызывала представителя управляющей компании. Он измерил температуру в комнатах и посоветовал проветривать помещение.

В комитете городского хозяйства женщине объяснили, что теплогенерирующая компания готова выполнить перерасчет диаметра сужающего устройства в тепловом узле дома. Но это решение нужно принять на общем собрании жильцов и направить протокол в управляющую компанию.