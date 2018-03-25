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Кто не будет возить костромичей во время ремонта моста?
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Кто не будет возить костромичей во время ремонта моста? 

Kostroma.Today 25 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
Сегодня на конференции городской администрации обсудили, как костромичи будут добираться с берега на берег во время ремонта моста, узнал KOSTROMA.TODAY. Некоторые варианты доставки пришлось отмести.
Речь идет о теплоходе. Во время первого этапа ремонта моста он бесплатно возил нуждающихся костромичей с берега на берег. Но во время рейсов выяснилось, что теплоход облюбовала совсем другая категория граждан — на нем бесплатно катались туристы. Причем, на другом берегу они не высаживались, а просто на возвращались обратно на левый берег.
Власти заявили, что они не намерены возить туристов за счет бюджетных средств, поэтому от теплохода решено было отказаться.
Поэтому для проезда в обход моста остается только электричка и общественный транспорт.
Кстати, во время второго этапа ремонта моста не будет выделенной полосы для общественного транспорта на улице Ивана Сусанина. Она будет организована на улице Энгельса.
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