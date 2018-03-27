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Объявлен всероссийский траур: костромичи почтят память погибших минутой молчания
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Объявлен всероссийский траур: костромичи почтят память погибших минутой молчания 

Kostroma.Today 27 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
Костромичи почтят память погибших в кемеровском торговом центре минутой молчания, узнал KOSTROMA.TODAY. Мероприятие состоится 28 марта в 18 часов.
В этот день горожане соберутся на Сусанинской площади с игрушками и цветами и присоединятся к акции солидарности с трагедией в Кемерово.
«Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в кемеровском ТЦ», — пишет газета «Известия».
Сегодня в Костроме отменен ряд праздничных мероприятий, в том числе День войск национальной гвардии и Международный день театра.
Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла в воскресенье. Во время пожара погибло 64 человека.
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