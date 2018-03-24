Авиакомпания Delta Air Lines оденет сотрудников в роботизированные экзоскелеты

Фото: Sarcos Robotics

Американская Delta Air Lines присоединилась к Exoskeleton Technical Advisory Group (X-TAG) — организации, созданной компанией Sarcos Robotics. Вместе с другими членами организации перевозчик рассматривает возможность закупки экзоскелетов для сотрудников, сообщает сайт компании.

Представители авиакомпании отметили, что экзоскелеты от Sarcos Robotics обладают целым рядом достоинств. Их не нужно слишком часто заряжать, они легко снимаются и обладают интуитивно понятным интерфейсом. Кроме того, они прочные и легкие.

гил вест

главный операционный директор ектор Delta Air Lines

«Для нас нет ничего серьезнее и важнее безопасности наших сотрудников и клиентов. X-TAG дает уникальную возможность задуматься о том, как технологии сочетаются с нашей культурой безопасности. Теперь наши сотрудники смогут еще эффективнее защищать пассажиров и помогать им».

В Sarcos Robotics заявили, что экзоскелеты позволят создать новый тип рабочей силы и сделать труд людей более безопасным, эффективным и экономически выгодным. «Возможность внедрить мощные промышленные экзоскелеты, которые уменьшат число травм, а также повысят силу, выносливость и ловкость, намного более реальна, чем думают люди», — отметил председатель совета директоров и CEO компании Бен Вольф.

Робот Guardian GT от Sarcos Robotics способен поднимать грузы весом до 225 кг каждой конечностью. При этом он может манипулировать небольшими предметами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Швейцарии разработали экзоскелет руки, управляемый силой мысли

Ранее Ford показал экзоскелеты для сборщиков машин. Экзоскелет EksoVest поддерживает руки человека, когда они находятся над головой. Устройство подходит для людей с ростом в 1,5—1,93 метра и оказывает поддержку при подъеме грузов от 2 до 7 кг. EksoVest также можно зафиксировать, чтобы помочь сборщику долго держать руки выше головы. Масса самого экзоскелета немного превышает 4 кг.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!