Списанный Евгений Абалаков

Сейчас модно ностальгировать по «совку», с годами он будто реабилитирован в глазах общества и идеализируется на глазах. Посмотрите, каким милым, например, он показывается в кино: энтузиазм, рвение, планов громадье, песни — душевные, отношения — чистые…

Но ведь это часть правды. И в субботу, 24 марта, весьма подходящий день для того, чтобы напомнить об оборотной стороне этой чудесной жизни.

Сегодня, но 70 лет назад, при загадочных обстоятельствах в Москве погиб человек-уникум Евгений Абалаков, знаменитый покоритель вершин, изобретатель «абалаковского» рюкзака, которым пользовались раз в жизни, думается, все, и по-настоящему культовый герой своего времени. Его смерть в «совке» просто «замяли» — цинично и, в общем-то, нагло. Потому что он по каким-то причинам перестал быть нужным.

Евгений Абалаков был в свое время популярнее Валерия Чкалова. Родись он чуть позже, его слава сравнялась бы со славой Гагарина — настолько популярны были альпинизм и скалолазанье. За очень короткую жизнь — всего сорок один год! — Абалаков покорил более пятидесяти вершин, не раз был первым на семитысячниках, успел повоевать, выполняя в том числе и стратегическую разведку высоко в горах, и имел славу невероятно порядочного человека. Один пример: на Эльбрусе труп погибшего товарища утянул его на связке в трещину. И Абалаков сутки провисел над ледяной бездной, но тела погибшего друга не отпустил и вниз не сбросил… Помимо прочего, и об этом частенько забывают, Абалаков был талантливым скульптором, за плечами которого была «суриковка» и даже установленный в Керчи памятник Ленину. Такие вот детали…

Проживи Абалаков чуть дольше, он совершил бы еще очень многие открытия. Да и погиб он в период подготовки экспедиции на Эверест. По совести если, это он, конечно, должен был стать там первым, но…

А вместо всего этого — странная смерть при странных обстоятельствах. Они погибли вдвоем с другом Юрием Арцишевским, в чужой квартире, неподалеку от Киевского вокзала. Почему-то оказались вдвоем в ванной и пустили газ из колонки. В квартире были другие люди, но отравились только эти двое. Следы борьбы на телах и в ванной оставил, очевидно, тоже газ…

Герой страны, культ, такая смерть — и тишина. Расследование началось лишь спустя пару месяцев. Никаких выводов, никакого объяснения семье, ничего. Ровная гладь воды — без единого пузырика — и симпатичная могила на Новодевичьем…

Странная история. Во всех смыслах. Вокруг перевала Дятлова, например, то и дело возникает шум. После смерти Абалакова шума не было — ни разу, никогда. А он знал много, одна его разведка чего стоила, и, скорее всего, просто перестал быть нужным в какой-то момент. И его, похоже, убрали — цинично и просто, как умели это делать в замечательной и доброй советской стране, по которой сейчас так модно ностальгировать. Для нее никогда не был важен человек — как единица и личность. И Абалакова списали — ни на шаг не отступая при этом от морального кодекса строителя коммунизма.

А вспомнить его хочется. Забытый герой с ясной улыбкой. Скромняга и труженик, получивший за восхождение на пик Сталина (Коммунизма) сто рублей по ведомости. Никогда ничего не просивший. И очень веривший в лучшую в мире страну.