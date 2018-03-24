ЭЛЕКТРОСКУТЕР Kymco Ionex со съемной батареей

Тайваньский производитель мотоциклов и скутеров компания Kymco представила новую, характеризуемую самой компанией как «революционная», технологию для электроскутеров. Точнее, для их способа питания и подзарядки.

Электроскутер под названием Ionex может похвастаться относительно небольшой и главное съемной батареей, которую можно, запарковавшись, брать с собой, дома или на работе ставить на зарядку, а потом со спокойной душой возвращаться к аппарату, вставлять батарею на место и уверенно мчаться по своим делам.

Свою систему Kymco представила на автомотосалоне в Токио. Все сделано так, что вынимать и вставлять батарею обратно невероятно легко. Она компактная, весит меньше пяти килограммов (как большая баклашка с водой) и выглядит довольно стильно.

Самое интересное — это энергетическая структура этого скутера. Помимо съемной батареи, у него есть так называемая основная, внутренняя батарея. Когда съемная установлена, «мозги» скутера сами определяют, как распределять энергию в энергосистеме, у кого брать и кому отдавать. А когда съемная батарея снята и заряжается, вы тем не менее все равно можете ехать — энергия будет поступать за счет ключевой батареи.

Обещаемый производителем запас хода — 200 километров без подзарядки. Зарядка возможна как от розетки, так и в специальных «точках зарядки», для чего создается целая сеть — Charge Point Network. В большинстве пунктов зарядки полная зарядка батареи займет меньше часа. Кроме того, при поездке в длительное путешествие предлагается вариант аренды дополнительных батарей — чтобы не мучиться с зарядкой, а просто менять батарею. Багажный отсек скутера спроектирован так, что может вместить три дополнительных батареи — таким образом, запас хода увеличивается аж до 800 километров.

Когда и где проект будет в первую очередь реализован и когда скутеры появятся в продаже, не уточняется.