Ещё
ЭЛЕКТРОСКУТЕР Kymco Ionex со съемной батареей
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЭЛЕКТРОСКУТЕР Kymco Ionex со съемной батареей 

Motonews.ru 24 марта 2018
Фото: Motonews.ru
Тайваньский производитель мотоциклов и скутеров компания Kymco представила новую, характеризуемую самой компанией как «революционная», технологию для электроскутеров. Точнее, для их способа питания и подзарядки.
Электроскутер под названием Ionex может похвастаться относительно небольшой и главное съемной батареей, которую можно, запарковавшись, брать с собой, дома или на работе ставить на зарядку, а потом со спокойной душой возвращаться к аппарату, вставлять батарею на место и уверенно мчаться по своим делам.
Свою систему Kymco представила на автомотосалоне в Токио. Все сделано так, что вынимать и вставлять батарею обратно невероятно легко. Она компактная, весит меньше пяти килограммов (как большая баклашка с водой) и выглядит довольно стильно.
Самое интересное — это энергетическая структура этого скутера. Помимо съемной батареи, у него есть так называемая основная, внутренняя батарея. Когда съемная установлена, «мозги» скутера сами определяют, как распределять энергию в энергосистеме, у кого брать и кому отдавать. А когда съемная батарея снята и заряжается, вы тем не менее все равно можете ехать — энергия будет поступать за счет ключевой батареи.
Обещаемый производителем запас хода — 200 километров без подзарядки. Зарядка возможна как от розетки, так и в специальных «точках зарядки», для чего создается целая сеть — Charge Point Network. В большинстве пунктов зарядки полная зарядка батареи займет меньше часа. Кроме того, при поездке в длительное путешествие предлагается вариант аренды дополнительных батарей — чтобы не мучиться с зарядкой, а просто менять батарею. Багажный отсек скутера спроектирован так, что может вместить три дополнительных батареи — таким образом, запас хода увеличивается аж до 800 километров.
Когда и где проект будет в первую очередь реализован и когда скутеры появятся в продаже, не уточняется.
Motonews.ru: последние новости
Электрический снегоход из Канады
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек83
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение