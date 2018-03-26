Батареи Tesla подарили Австралии бесплатное электричество

Батареи Tesla Powerpack, которые Илон Маск установил в Австралии, оказались намного мощнее, чем предполагалось. Аккумуляторы работают так быстро, что 30−40% электричества достается стране бесплатно.

Напомним, что в Южной Австралии в ноябре 2017 года завершилось строительство самой крупной в мире литий-ионной батареи, которая принадлежит американской компании Tesla. Батарею построили всего за два месяца, и уже с 1 декабря 2017-го хранилище подсоединено к общей энергосети.

Сейчас батареи во всю испытывают в работе, и оказалось, что из-за быстрой подачи электричества его не успевает фиксировать местный энергетический оператор Australian Energy Market Operator.

Аккумуляторы строились для того, чтобы оперативно возобновить подачу электричества в течении пяти минут. Для Австралии это особенно актуально, так как страна периодически сталкивается с такими проблемами.

Например, в сентябре 2016 года на штат Южная Австралия обрушился сильнейший за последние 50 лет шторм, который оставил без электричества 1,7 миллиона человек. Прошлым летом жители Зеленого континента вновь столкнулись с массовым отключением электричества.

Батареи Powerpack вместо отведенных пяти минут справляются гораздо быстрее, всего за 200 миллисекунд, реагируя на внештатные ситуации, а энергия в батареях сохраняется постоянно и при необходимости моментально подаётся в сеть. Такую скорость местный оператор просто не мог уловить.

О том, как будут решать эту проблему и что делать с неучтенным электричеством, представители компании пока не сообщают.