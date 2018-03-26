Электричество в Австралии неожиданно стало на 40% бесплатным

Батареи Tesla Powerpack, которые Илон Маск установил в Австралии, оказались намного мощнее, чем предполагалось; аккумуляторы работают так быстро, что до 40% электричества теперь достается стране бесплатно.

Быструю работу аккумуляторов попросту не успевает фиксировать местный энергетический оператор Australian Energy Market Operator, передает «Ридус»

Изначально аккумуляторы создавались для того, чтобы оперативно возобновить подачу электричества в течение пяти минут, что весьма актуально для Австралии, где часто наблюдаются проблемы с электричеством.

Так, например, в сентябре 2016 года на штат Южная Австралия обрушился сильнейший за последние 50 лет шторм, который оставил без электричества 1,7 млн человек. Летом 2017 года жители Зеленого континента вновь столкнулись с массовым отключением электричества.

Выяснилось, что батареи Tesla Powerpack вместо отведенных пяти минут справляются гораздо быстрее, всего за 200 миллисекунд, реагируя на внештатные ситуации, а энергия в батареях сохраняется постоянно и при необходимости моментально подается в сеть.

Представители Australian Energy Market Operator пока не сообщают о том, как они намерены решать проблему неучтенного электричества.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что в Австралии начала проходить тестирование самая большая литий-ионная батарея, которая за час способна обеспечить энергией 30 тыс. зданий.