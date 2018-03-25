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«Бомба!» Аглая Тарасова показала свое дерзкое фото топлес
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«Бомба!» Аглая Тарасова показала свое дерзкое фото топлес 

WMJ.ru 25 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Аглая Тарасова снялась в провокационной фотосессии. На одном из фото актриса позирует топлес, прикрывая грудь руками, с сигаретой во рту и в фуражке в стиле милитари.
Фолловеры отметили, что на снимке Аглая похожа на героиню провокационного фильма «Ночной портье» и на молодую Мадонну: «Класс! Обожаю такие ч/б фото… в стиле Марлен Дитрих», «О, Ночной портье!», «Это бомба!», «Очень круто!» «Супер», «На этом фото особенно похожа на маму», «Просто шикарно», «Прямо „Ночной портье“», «Ох! Как смело», «Это космос как красиво», «Оч круто правда!», «Ууух.. Какая крутая!супер!», «Я подумала, молодая Мадонна», «Восторг».
А как тебе новое фото Аглаи?
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Фото:Instagram
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