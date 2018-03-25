Чемодан-собака, кот-подушка и робот-жена. Семь революционных гаджетов — 2018

Чем удивят изобретатели современных гаджетов в 2018 году, выяснил Sobesednik.ru

Сделать жизнь современного человека еще удобнее и веселее — вот главная задача, которую поставили перед собой изобретатели гаджетов и девайсов в 2018 году. И надо сказать, новинки, уже появившиеся в продаже, потрясают воображение!

1. Бобик, рядом!

Одним из самых интересных продуктов на рынке можно назвать «умный» чемодан CX-1, который больше не нужно катить за ручку. Теперь ваши вещи будут автоматически следовать за вами, как собака, куда бы вы ни отправились. Гаджет сканирует ваше лицо и управляется GPS-трекером, встроенным в браслет. Если на пути чемодана появляется непреодолимое препятствие, он начинает призывно пищать. Создатели новинки уверяют, что чемодан сможет развивать скорость до 10 км в час и будет стоить не дороже 1000 долларов.

2. Подушка для аллергиков

Японская компания Yukai Engineering создала механизированного котика Qoobo, который не вызывает аллергии и не просит есть. Игрушка периодически мурлычет, машет хвостом, а еще заменяет хозяину подушку. Она работает на аккумуляторе в течение восьми часов, после чего требует подзарядки с помощью USB-кабеля. Стоимость котоподушки — порядка 100 долларов, уже сейчас ее можно купить на сайте изобретений Kikstarter за 5000 рублей.

3. Электронный огород

Нехватка времени толкает людей на создание все более изощренных приспособлений, которые могут существенно облегчить жизнь. Даже обычная посадка семян теперь тоже компьютеризована. «Включи, и оно вырастет!» — так звучит девиз ученых, сконструировавших умный цветочный горшок Click and Grow. Достаточно вставить в электронный мини-огород батарейку и налить воды, и он сам будет поливать и удобрять растения согласно их биологическим ритмам. А вам лишь останется собрать плоды и насладиться урожаем. Цена инновационной штуковины — около 5000 рублей.

4. Микроволновка-холодильник

Интересное устройство представили корейские разработчики. Оно позволяет мгновенно замораживать и нагревать продукты, а также готовить напитки нужной температуры. Микроволновка-холодильник Frigondas, как ее уже окрестили на рынке бытовой техники, может заморозить свежие фрукты за 5–6 минут, сохранив их структуру. Обычные холодильники тратят на это около 90 минут.

5. Очки виртуальной реальности от Apple

Apple планирует совершить очередной переворот в области виртуальной реальности. Их новые VR-очки будут переносить пользователя в графический компьютерный мир, адаптированный к окружающей местности, и синхронизироваться с телефоном. Причем для работы будет не нужен интернет. Также очки помогут владельцам снимать качественные фото и видеоролики без использования рук, ведь они снабжены оптикой фирмы Carl Zeiss.

6. Смартфон с отпечатками пальцев

24 января этого года китайская компания Vivo представила первый в мире смартфон с функцией экранного сканера отпечатков пальцев. Устройство имеет довольно длинное название — Vivo X20 Plus In-Screen Fingerprint Edition и создано специально для тех, кто не хочет делиться интимными данными с посторонними людьми. Телефон включается лишь после того, как хозяин прижимает к дисплейному сканеру свой палец, а это значит, что никто другой не сможет воспользоваться гаджетом.

7. Железная леди

Китайский инженер Чжэн Цзяцзя, сконструировавший для себя машину-домохозяйку, а затем заключивший с нею брак, объявил о запуске линии по производству роботизированных жен для всех желающих. Железные леди смогут различать лица и голоса своих мужей, помогать по хозяйству и даже читать. 31-летний изобретатель признался, что долго не мог найти девушку, которая бы удовлетворяла всем его запросам, поэтому решил сконструировать ее. По его мнению, робот будет доступен по цене даже человеку среднего достатка и поможет решить проблему одиночества.

8. Кстати, о грустном

Фото: Shutterstock

Американские ученые создали медицинский робот, который определяет дату смерти безнадежно больного пациента с точностью до часа. Искусственный интеллект изучает результаты анализов и общее состояние организма, после чего выдает свой неутешительный вердикт.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.