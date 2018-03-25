Бесплатное электричество: крути педали и не плати за свет

Изобретение для выработки бесплатного электричества будет очень кстати при постоянном повышении цен на свет. Американская организация Billions in Change представила своего рода домашний тренажер: час езды на этом велосипеде обеспечит домашнее хозяйство электричеством на 24 часа. Велосипед Free Electric — не первый в своем роде, но до сих пор подобные модели вырабатывали так мало электроэнергии, что могли зажечь максимум одну энергосберегающую лампу.

В велосипеде установлен турбогенератор, который сохраняет вырабатываемый ток в аккумуляторе. Сколько электроэнергии на самом деле генерируется, до сих пор неизвестно.

Крутить педали ради бесплатного электричества: будущее или абсурд? Чтобы обеспечить энергией обычную городскую квартиру с бытовой техникой и осветительными приборами, необходимо от 7 до 20 кВт/ч в сутки. Однако велосипед Free Electric вырабатывает только 200 Ватт. Таким образом, его бесполезно использовать в городе.

Free Electric предназначен не для промышленно развитых, а для развивающихся стран. В бедных регионах, не обеспеченных или плохо обеспеченных электричеством, один час езды на велосипеде будет генерировать достаточно энергии для целого дня.

В настоящее время устройства тестируются в индийском штате Уттаракханд. В будущем организация планирует поставить 10000 велосипедов для бедных индийцев. Являются ли, по вашему мнению, солнечные батареи заменой обычным электростанциям? Да, и скоро мы все в этом убедимся Да, но технология еще нуждается в усоврешенствовании Нет, нужно искать другие пути Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: 5 советов, как сократить расходы на оплату счетов за электричество

Российские власти хотят ловить майнеров по счетам за электричество

Топ-6 смартфонов с лучшими аккумуляторами и разумным энергопотреблением Фото и видео: компания производитель, pixabay.com