Лисенок Марс, ставший домашним животным

Домашний питомец студентки Кристины Стрижанцевой у окружающих вызывает изумление. Не каждый день увидишь лису, которую выгуливают на поводке.

Если для многих из нас лучшими друзьями становятся собаки или кошки, то для студентки Московского педагогического государственного университета Кристины Стрижанцевой таким другом стал лисенок по кличке Марс.

— Кристина, а как это случилось?

— Еще в детстве, когда я прочла «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери , моим любимым животным стала лиса. Ведь в этой повести лис — друг и товарищ, а не хитрющая лисица, которую мы чаще всего встречаем в русских народных сказках. А еще мне в школе часто говорили, что я похожа на лисичку. Да и сейчас я нередко слышу о нашем сходстве с Марсом. Ну говорят же, что собаки и их хозяева часто бывают похожи друг на друга. Вот так и мы с Марсом. Но прежде чем принять решение завести лису, я взвесила все «за» и «против», и сделала это только тогда, когда количество «за» перевесило.

— И как же Марс к тебе попал?

— Я взяла его с пушной фермы, где этих животных разводят на мех. Я понимала, что всех, конечно, не спасешь, но если можно взять к себе хотя бы одного лисенка, то почему бы этого не сделать?

— Сложно ли жить с лисой в квартире?

— Нужно быть готовой абсолютно ко всему! Начиная от криков в шесть утра, когда лис внезапно захочет внимания, и заканчивая сюрпризами под своей подушкой. А они бывают разными: корм, кусочки курицы, игрушки — в общем, все, что попадется хвостатому на зубок. К тому же содержание зверька не только очень сложное, но и безумно затратное занятие: готовьтесь делать ремонт в три раза чаще, чем обычно. А задолго до появления Марса в квартире мне необходимо было позаботиться о его безопасности: спрятать провода, перенести полки как можно выше, так как лисы очень прыгучие существа. Затем я обустроила для Марса домик. А поскольку мне хотелось быть уверенной, что он ничего не учудит во время моего отсутствия (а лисица — зверь очень своенравный), пришлось выделить Марсу отдельное закрытое пространство, поэтому он живет на балконе.

— А как ты ухаживаешь за его красивым мехом?

— Ой, это одна из самых больших проблем! Марс безумно боится воды, сопротивляется, иногда довольно агрессивно.

— А как дикому зверю живется в городе? Ты с лисой гуляешь?

— Стараюсь выводить его как можно чаще, хотя он и приучен к лотку. Но выхожу с ним на улицу обычно в темное время суток и выгуливаю в немноголюдных местах. Дело в том, что каждый проходящий мимо нас человек считает необходимым подойти, спросить, а то и погладить Марса. А он относится к незнакомым людям с опаской, поэтому любой выход на улицу для него — стресс. Однажды, во время нашей прогулки в Парке Горького, он так испугался, что убежал от меня. А виной этому был неадекватный мужчина, который дернул Марса за хвост. Тот так испугался, что сорвался с поводка. Я разыскивала лисенка (ему тогда было пять месяцев) четыре часа, плакала, боялась, что уже не смогу его найти. Но мне повезло, Марс нашелся благодаря неравнодушным людям, которые бегали со мной по всему парку.