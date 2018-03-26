Азербайджанские студенты изобрели умный рюкзак-напоминалку

Рюкзак, который подскажет, что взять с собой. Азербайджанские студенты разработали модель «умной» сумки. По мнению разработчиков, такая вещь пригодится и в городе, и в походе, передает корреспондент «МИР 24» Рамиля Тагиева.

Такой рюкзак — хороший помощник для своего хозяина: с помощью встроенных батарей зарядит телефон, излишки энергии сбросит в накопитель. Есть у него и еще одна очень полезная функция.

«Это устройство хорошо и тем, что проверяет, все ли с собой взял хозяин. В случае если что-то забыл, напомнит, прислав сообщение на телефон», — говорит автор идеи Нихат Гулиев.

Особенно такое изобретение пригодится туристам. Встроенный геолокатор не даст потеряться: укажет местонахождение сумки. Полезным будет и фонарь.

«Если, например, человек находится позади тебя, то в темноте может спокойно разглядеть дорогу. А еще вы будете всегда заметны водителю, поскольку он будет информирован о ваших маневрах», — поясняет автор идеи Джамал Агаев.

Рюкзак создали выпускники Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. При вузе уже третий год функционирует инновационный центр. Молодые изобретатели воплощают собственные идеи и делятся опытом с другими.

«Каждый раз на этих уроках открываем что-то новое. Мы с однокурсниками подумали тоже над некоторыми проектами, которые в скором времени воплотим в жизнь», — утверждает студент Фаган Асланлы.

Следующая разработка изобретателей — тоже рюкзак. Но со встроенной установкой для очистки воды. Система будет способна за час отфильтровать 30 литров. Опытная модель появится к концу лета. Если испытания пройдут успешно, ее запустят в массовое производство.

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