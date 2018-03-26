В фавелах опасней: преподаватель из Бразилии дал отпор челябинским гопникам

Новый герой нашего проекта о жизни иностранцев на Южном Урале — Рафаэль Морейра Торрес Гомес из Сан-Паулу. Молодой бразилец преподаёт международные отношения в ЧелГУ, болеет за «Трактор» и знает, как дать отпор челябинским гопникам.

Рафаэль впервые увидел самый большой кусок челябинского метеорита

Узнав, что Рафаэль никогда не видел челябинский метеорит, мы решили пригласить его в Исторический музей Южного Урала.

— Первое, что выдаёт Google , когда вводишь «Челябинск», это «челябинский метеорит». Когда он упал, в бразильских новостях было много спекуляций: конец света, бомба, вторжение инопланетян… После этого мне очень захотелось побывать в Челябинске. Потом друг рассказал, что работал здесь учителем по волонтёрской программе, и я тоже решил попробовать. Три месяца я преподавал английский язык в челябинской школе, — рассказал он.

Рафаэль впервые приехал в Челябинск в марте, и ему очень понравилась уральская весна. Он признаётся, что ненавидит жару, как в Бразилии, однако сильные морозы тоже доставляют ему массу неудобств: приходится надевать много одежды и тратить деньги на такси.

— Челябинск значительно меньше, чем Сан-Паулу, и в этом есть позитивный момент: я быстро добираюсь до работы, не приходится стоять в пробках по два часа. Одна из культурных составляющих — поездки на маршрутках! — отмечает Рафаэль. — Маршрутка драйве из крейзи! А я очень скромный, чтобы громко кричать «На остановке», и однажды я проехал остановку. Ещё был случай: сел не на ту маршрутку, а тогда я плохо говорил по-русски, и просто закричал «Помогите, пожалуйста!»

— Я думаю, что некоторые водители маршруток знают русский чуть лучше, чем вы, — отмечаю я.

— В Челябинске почти никто не говорит по-английски. Мне кажется, они знают этот язык, но не используют, боясь недопонимания.

Найти общий язык нашему герою удалось даже с местными гопниками.

— Однажды я вышел из дома, и ко мне подошли два пьяных, очень пьяных гопника. Я сказал: «I don`t speak Russian» («я не говорю по-русски»), на что один из них с совершенно ужасным акцентом сказал: «Russian guys a very dangerous!» («русские парни очень опасные»). На это я им ответил, что бразильцы ещё опасней.

— Кто в вашем понимании «гопники»?

— Гопники — это люди, которые пьют, курят, не хотят учиться и что-то делать. Они слоняются по улицам, ищут, у кого бы телефончик отнять, — говорит Рафаэль. — В Бразилии мы их называем «маландру», «ноя». У них может быть оружие, чего не встретишь у русских.

Во время экскурсии наш герой признался, что увлекается геологией и собирает коллекцию камней

— Вы были в фавелах (бразильские трущобы. — Прим. авт.)?

— Фавелы — это одна из бразильских действительностей. Там есть разные люди: хорошие и плохие. У меня есть друзья из университета, которые живут на окраине фавел, потому что там дешевая земля. Далеко в фавелы я не заходил.

— В Челябинске есть районы, похожие на ваши фавелы?

— Нет. У вас нет таких районов с множеством домов, построенных буквально друг на друге.

Бразилец увидел метеорит

На вопрос, стоит ли поехать в Бразилию, Рафаэль однозначно отвечает, что да. Но рекомендует ехать с группой или найти там местного гида. В больших городах, где много туристов, можно встретить грабителей, которые знают, что у отдыхающих есть деньги, и советует быть внимательным. Впрочем, он считает, что такое может случиться в любой стране.

— После летних Игр-2016 спортсмены из Челябинской области рассказывали, что они не решались выйти за пределы Олимпийской деревни. Действительно ли так всё плохо?

— Полиция много работала. Но если быть внимательным, беды не случится.

Медведь вызвал бурю восторга у бразильца

В Челябинске Рафаэль пока не решается встать на лыжи и коньки: говорит, боится упасть. Но с удовольствием ходит на хоккей и болеет за «Трактор». Бразилец признаётся: дома у него даже висит постер с нашей командой.

— Хоккеисты очень сильные. Я бы очень хотел с кем-то из них познакомиться! — отмечает Рафаэль. — Думаю, «Трактор» вполне мог бы выиграть Кубок Гагарина, хоть и с большой затратой сил.

— Говорят, что все бразильцы любят играть в футбол. А вы?

— Мой младший брат увлекается футболом. Я больше люблю плавание и волейбол.

Рафаэль рассказал, что любит сов — В этом году в России пройдёт чемпионат мира по футболу. Как вы считаете, мы сможем его принять? И удастся ли нашей сборной победить на «домашнем» поле?

— Прошлый чемпионат мира был в Бразилии. Много средств было вложено в инфраструктуру и транспорт. Думаю, в России будет так же, — говорит он. — Русские не умеют играть в футбол, но, возможно, когда-нибудь они научатся. Во время последнего Кубка мира я смотрел последний матч вашей сборной, и они проиграли в самом начале. Тогда мне показалось, что они не знают, как играть. В Бразилии дети играют в футбол с малых лет. К 18 годам они становятся такие, как Неймар и Роналду. Русским стоит вкладываться в футбольные школы, может быть, приглашать тренеров из Бразилии. Кроме того, у нас всегда теплая погода, и все играют в футбол на улице.

В ходе экскурсии бразилец удивился, почему не сохранилась челябинская крепость

Студенты Рафаэля, которые помогали нам с переводом, рассказывают, что появление преподавателя из Бразилии вызвало у них большой интерес. Правда, на наш провокационный вопрос, пытался ли кто-то из девушек пригласить его на свидание, они ответили, что нет. Возможно, постеснялись признаться. Сам бразилец говорит, что работа есть работа и никаких других отношений со студентками быть не может.

— А если это судьба?

— Тогда только после получения диплома, — смеётся он.

Впрочем, Рафаэль отмечает, что планирует и дальше путешествовать по миру и боится, что русская девушка не решится оставить всё ради него.

— Мне важно, чтобы девушка была смелая, амбициозная и сильная духом. Это нужные качества в современном мире, — считает он. — Не так важно, чтобы она что-то делала по дому. Я сам умею готовить и стирать.

Бразильца в Челябинске удивило то, что люди держатся на расстоянии друг от друга.

— В Бразилии, когда люди знакомятся, они делают два поцелуя в щеку и обнимаются. В России это просто недопустимо! — говорит он. — Для меня это культурный шок.

— Вы специализируетесь на международных отношениях, в частности, на теме присоединения Крыма. Недавно отмечалась четвертая годовщина со дня проведения референдума. Стоило ли?

— Крым — часть России и очень важен для неё в военно-политическом и культурном плане. Считаю, было очень правильным провести референдум, а его итоги доказывают, что Крым всегда был русским, — отмечает он. — Наверное, после этих слов мои украинские друзья на меня обидятся.

Кажется, бразилец нашел этот кафтан стильным

Автор выражает благодарность за сотрудничество при подготовке материала отделу международного сотрудничества ЧелГУ и переводчику Азату Кирееву и пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала.