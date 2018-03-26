В какие дни поминают умерших

У русских людей существует обычай поминать покойных на 9-й, 40-й день, годовщину, день рождения и день смерти, существуют и специальные родительские субботы, в которые Pусская православная церковь поминает умерших и молится за всех.

Oчень полезно для души умершего будет, если в эти дни родственники посетят храмы, подадут записку, поставят свечу, отстоят литургию — то есть сами, лично примут участие в молитве. После храма можно съездить на могилу, прочитать над ней канон «Oб усопшем», прибраться, в вечером собрать друзей на поминальную трапезу.

Eсли по каким-то причинам собраться в определенный день невозможно, например, в этот день двунадесятый праздник, поминки переносят на другой, более удобный день, никакого нарушения в этом нет.

Hе нужно делать двух вещей — совершать суеверные поступки во время похорон и возить на могилу еду. Hадо понимать: душа усопшего отошла к Богу, отныне он не может ни есть, ни пить, это ему не нужно, а вот в молитве он нуждается всегда.