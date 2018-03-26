«Стон стоит неделю, по итогу сажают пару условных „стрелочников“ и… все»

«Губернатор постоянно находится на связи… МЧС докладывает в постоянном режиме… СК возбудил дело по статье о…список погибших увеличился до…Параллельно заголовки вроде „На прощанье она сказала маме…“ и непременный журналист с красными от холода ушами, сбивчиво стендапящий „большинство погибших детей было из этой школы, за моей спиной“.

А потом польются проклятья в адрес губернатора, надзорных органов, которые все это согласовывали, все потребуют всех в отставку отправить и посадить лет на 100, соберут несколько эфиров, в которых на первой части будут горевать и соболезновать, а на второй негодовать и призывать „жестко контролировать коррупцию“.

Я не смотрел и не буду смотреть ни одного репортажа из Кемерово, но, вы уже, наверняка посмотрели и они мало чем отличаются от написанного мной в первом абзаце. Все это я уже видел во время трагедий „Хромой лошади“, и в „Трансвааль парке“, и когда утонула „Булгария“. Все развивалось точно так же. Стон стоит неделю, по итогу сажают пару условных „стрелочников“ и…все.

Безусловно, никаких выводов сделано не будет, ничего, что страховало бы общество от повторения трагедии не будет предпринято и все повторится опять, через несколько лет, в другом регионе.

А ты будешь сидеть, смотреть на этот кошмар и бормотать про себя „Господи, как же страшно. Господи, отнеси моих близких и друзей от подобного. Только бы с нами этого не произошло“. И это все, что остается. Ведь даже самое жестокое наказание вроде публичной казни всех ответственных чиновников региона — не вернет родителям их погибших детей.

Многие из вас мне напишут „это потому что твой Путин“. Но нет, не поэтому. Не знаю почему. Потому что раздолбайство тотальное. И воровство еще. И непрофессионализм. И еще потому что Русь. Не знаю я ответа.

Точно знаю я одно. Начиная со вторника среды по ресторанам/ барам/ торговым центрам пойдут пожарники. И попросят у собственников новые взятки. Потому что „ну из-за Кемеровской истории же усиление, по всем регионам разнарядка пошла же“. После „Хромой лошади“ так было. И после „Трансвааля“ тоже».