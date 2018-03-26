Самые крутые русские блогеры, которые просто и понятно рассказывают о переезде в другие страны

Давно подумываешь о том, чтобы переехать в другую страну (один из наших редакторов, например, недавно перебрался в Китай и ничуть не жалеет)? Эти русские ребята уже все изучили и вовсю делятся полезной информацией у себя в блогах. Не благодари!

https://www.youtube.com/watch?v=0QYcRs22v1A

Антон работал охранником в Чебоксарах, и в 2008 году впервые побывал в Америке (как турист). Вскоре он решил переехать туда на ПМЖ. Теперь он работает финансовым консультантом в Чикаго, признан одним из лучших атлетов марафона Miami Famous (2016) и по полгода проводит в путешествиях. Как получить визу, сколько стоит переезд, как найти работу — очень полезные влоги.

Вика (Япония)

https://www.youtube.com/watch?v=CVPUmkpCXjg

Простая русская девушка Вика переехала в Японию шесть лет назад, вышла там замуж и поступила в университет. В итоге с браком не сложилось, но она не отчаивается — учится на архитектора и ведет блог на YouTube (384 тыс. подписчиков), в котором рассказывает, сколько стоит аренда квартиры, какие блюда здесь популярны и многое другое. Очень полезная информация!

https://www.youtube.com/watch?v=76tv0SIcSI8

Алекс (Бразилия)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=hyS1B7t5E-E Алекс Алексеев родился в Красноярске, потом переехал в Москву, затем на Мальту, чтобы учить английский, а в итоге оказался в Бразилии. Молодой человек работает поваром, так что ты узнаешь много интересного о национальной еде. А еще он просто красавчик!

Стелла (Бали)

https://www.youtube.com/watch?v=7Wvd6nsAOGo

Стелла Васильева — блогер, серфер и создательница travel-приложения о Бали. Она рассказывает подписчикам, как открыть на Бали бизнес, почему стоит переехать на этот остров и что посмотреть, если ты здесь впервые.

Ника и Дима (Таиланд)

https://www.youtube.com/watch?v=xZ313VaDjGw

Как найти самый красивый пляж, какой суп самый вкусный и почему переезд в Таиланд — это выгодно. Об этом парочка рассказывает уже не один год. Смотри!

Ксения (Чехия)

https://www.youtube.com/watch?v=UuZIdw-MeN8

Ксения уже давно живет в Праге и делится с подписчиками полезными советами — например, как подготовиться к переезду, какие документы нужно собрать, как быстро выучить чешский (говорит, легче всего с помощью фильмов) и почему нужно решиться на эту авантюру. Кстати, совсем недавно она опубликовало видео с другими ребятами, которые тоже делятся своим опытом иммиграции.

https://www.youtube.com/watch?v=P0L0HtbqBbI

Ирина (США)

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Ира, бывший редактор Cosmo и фотограф, нашла второй дом в США (она уже успела пожить в Сан Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке). Как путешествовать с собакой, найти дом «Зачарованных» и сделать свой travel-блог популярным — все это на ее страничке. Кстати, даже если ты не планируешь перебираться в Штаты, все равно советуем подписаться — Instagram (200 тыс.) у девушки очень красивый.

Дмитрий (Китай)

https://www.youtube.com/watch?v=CJ7L3cQfcPI

Дима прожил в Китае полтора года, работал учителем английского языка. Сейчас он вернулся в Россию и подумывает о переезде в США, но его влоги из Китая по-прежнему популярны. Смотри!

Ирина (Англия)

https://www.youtube.com/watch?v=iXvXTBdSmjA

Ирина жила и работала в Барнауле, но потом решила кардинально изменить свою жизнь. Сначала она переехала в Китай, а потом перебралась в Лондон. Сейчас Ира замужем за индусом и знакомится с новой страной — она расскажет тебе, как найти работу, чем заняться и куда пойти учиться в Англии.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ssha-angliya-ili-yaponiya-russkie-blogery-o-pereezde-v-drugie-strany/