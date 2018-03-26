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В тюменских озерах разведут муксуна. Помог Верховный суд
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В тюменских озерах разведут муксуна. Помог Верховный суд 

ИА Север-Пресс 26 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Зарыбление озер станет одной из главных задач тюменских рыборазводчиков на ближайшие годы.
Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство в одно из озер района запустило маточное стадо муксуна, и останавливаться на этом не собирается. На сегодня из четырех тысяч озер Тюменской области в аренде всего 200. Остальные озера просто пустуют, — сообщает пресс-служба правительства региона. Одной из причин такого положения дел называли свободный доступ к арендованным озерам рыбаков-любителей.
«Согласно решению Верховного суда сейчас рыбакам-любителям запрещен вылов на арендованных озерах без согласования с пользователем. Это большое подспорье в нашей работе. Мы все любим хорошую рыбу — муксуна, стерлядь, судака. Но, к сожалению, сейчас это дефицит. Их приходится разводить, а это недешевое удовольствие. И представьте обычную до недавнего времени ситуацию, когда ты вложил средства в очистку озера, икру, подращивание мальков, а потом приходит рыбак-любитель и на законных основаниях вылавливает тобой выращенную рыбу. Мы ждали этого решения восемь лет. И сейчас есть надежда, что у тех, кто занимается разведением рыбы, будет больше возможностей себя реализовать», — сообщил президент Ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев.
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