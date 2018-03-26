Дом, который построил Тим: Apple участвует в постройке «умных» домов

Шведская строительная компания Trivselhus решила воплотить в реальность концепцию «умных» домов, широко представленных в фильмах о будущем. Для этого девелопер заключил соглашение с Apple , которая обязалась помочь строителям в возведении жилых домов в британском городе Милтон-Кейс, оснащенных приборами с поддержкой HomeKit.

В отличие от стандартного жилья, поумневшего постфактум за счет оснащения «умной» техникой, комплекс Sommar Place изначально строится с учетом особенностей HomeKit. Это позволяет учесть множество факторов, наделив интеллектом всё, от замка на входной двери до отопительных приборов и аудиосистемы в гостиной.

Для максимального удобства жильцов каждый дом в Sommar Place комплектуется совершенно новыми iPad, iPod Touch, Apple Watch Series 3 с поддержкой сотовых сетей, Apple TV и HomePod. Широкий спектр устройств компании Apple позволяет управлять «умным» домом, находясь в любой его части и даже далеко за его пределами.

«В течение последних двух лет мы работали с Apple, оснащая дома «умными» системами управления, чтобы понять, насколько это выполнимо и востребовано, — говорит Пол Армстронг, технический директор британского офиса Triselhus. — Поняв специфику, мы решились на строительство полноценных «умных» домов с нуля».

Весь дом управляется из приложения «Дом», которое установлено на все устройства Apple. На рабочем столе видны все смарт-приборы, которыми можно управлять удаленно или при помощи Siri. Например, можно попросить ассистентку прибавить температуру в доме, сказав, что вам холодно, или распахнуть жалюзи, пожелав ей доброго утра. Стоимость трехэтажного дома в комплексе Sommap Place равна 450 000 фунтов стерлингов.

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